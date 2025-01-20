https://ria.ru/20250120/armeniya-1994639984.html

Лавров и глава МИД Армении на встрече обсудят двусторонние отношения

Лавров и глава МИД Армении на встрече обсудят двусторонние отношения - РИА Новости, 20.01.2025

Лавров и глава МИД Армении на встрече обсудят двусторонние отношения

Россия рассчитывает, что переговоры глав МИД РФ и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна, запланированные на вторник, пройдут в конструктивном ключе, в... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает, что переговоры глав МИД РФ и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна, запланированные на вторник, пройдут в конструктивном ключе, в фокусе внимание будет обстановка на Южном Кавказе с прицелом на достижение нормализации между Ереваном и Баку, заявили в российском дипведомстве."Рассчитываем, что предстоящая встреча пройдет в конструктивном ключе, поможет продвинуть практические вопросы взаимодействия, поспособствует укреплению безопасности и стабильности в Закавказье", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.Там отметили, что 21 января главы внешнеполитических ведомств проведут обстоятельный обмен мнениями по всему комплексу российско-армянских отношений, сотрудничеству в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальным сюжетам мировой повестки дня."В фокусе внимания будет положение дел на Южном Кавказе с прицелом на достижение сбалансированной нормализации между Арменией и Азербайджаном", - добавили в российским дипведомстве.

https://ria.ru/20250117/pashinyan-1994175957.html

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армения, москва, россия, сергей лавров, ереван, евразийский экономический союз, политика