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Лавров и глава МИД Армении на встрече обсудят двусторонние отношения - РИА Новости, 20.01.2025
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16:04 20.01.2025 (обновлено: 16:21 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/armeniya-1994639984.html
Лавров и глава МИД Армении на встрече обсудят двусторонние отношения
Лавров и глава МИД Армении на встрече обсудят двусторонние отношения - РИА Новости, 20.01.2025
Лавров и глава МИД Армении на встрече обсудят двусторонние отношения
Россия рассчитывает, что переговоры глав МИД РФ и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна, запланированные на вторник, пройдут в конструктивном ключе, в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:04:00+03:00
2025-01-20T16:21:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает, что переговоры глав МИД РФ и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна, запланированные на вторник, пройдут в конструктивном ключе, в фокусе внимание будет обстановка на Южном Кавказе с прицелом на достижение нормализации между Ереваном и Баку, заявили в российском дипведомстве."Рассчитываем, что предстоящая встреча пройдет в конструктивном ключе, поможет продвинуть практические вопросы взаимодействия, поспособствует укреплению безопасности и стабильности в Закавказье", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.Там отметили, что 21 января главы внешнеполитических ведомств проведут обстоятельный обмен мнениями по всему комплексу российско-армянских отношений, сотрудничеству в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальным сюжетам мировой повестки дня."В фокусе внимания будет положение дел на Южном Кавказе с прицелом на достижение сбалансированной нормализации между Арменией и Азербайджаном", - добавили в российским дипведомстве.
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армения, москва, россия, сергей лавров, ереван, евразийский экономический союз, политика
Армения, Москва, Россия, Сергей Лавров, Ереван, Евразийский экономический союз, Политика
Лавров и глава МИД Армении на встрече обсудят двусторонние отношения

Лавров и глава МИД Армении обсудят двусторонние отношения на встрече 21 января

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает, что переговоры глав МИД РФ и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна, запланированные на вторник, пройдут в конструктивном ключе, в фокусе внимание будет обстановка на Южном Кавказе с прицелом на достижение нормализации между Ереваном и Баку, заявили в российском дипведомстве.
"Рассчитываем, что предстоящая встреча пройдет в конструктивном ключе, поможет продвинуть практические вопросы взаимодействия, поспособствует укреплению безопасности и стабильности в Закавказье", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Там отметили, что 21 января главы внешнеполитических ведомств проведут обстоятельный обмен мнениями по всему комплексу российско-армянских отношений, сотрудничеству в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальным сюжетам мировой повестки дня.
"В фокусе внимания будет положение дел на Южном Кавказе с прицелом на достижение сбалансированной нормализации между Арменией и Азербайджаном", - добавили в российским дипведомстве.
Президент Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Путин и Пашинян обсудили шаги Армении в отношении Евросоюза
17 января, 12:46
 
АрменияМоскваРоссияСергей ЛавровЕреванЕвразийский экономический союзПолитика
 
 
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