Глава ФЕОР заявил, что ожидает подъема антисемитских настроений в Европе
Глава ФЕОР Борода заявил, что ожидает подъема антисемитских настроений в Европе
© Фото : фото предоставлено пресс-службой ФЕОРПрезидент ФЕОР Александр Борода
© Фото : фото предоставлено пресс-службой ФЕОР
Президент ФЕОР Александр Борода. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности раввин Александр Борода сообщил, что ожидает подъема антисемитских настроений в Европе.
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"Я оцениваю подъем антисемитских настроений в большей степени в Европе. Больше всего антисемитских настроений будет в Европе. В России есть антисемитские настроения, но они как-то связаны с событиями в Израиле или в Газе. Но хочу сказать, что в Европе масштабнее. К сожалению, это очень плохой знак", - сказал Борода на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.
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Он также добавил, что население Европы давно не сталкивалось с уличными конфликтами, угрозой для синагог и в целом для евреев, но в последнее время "таких фактов" становится все больше.
"Неделя памяти жертв Холокоста" приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января, в этот день в 1945 году Красная армия освободила немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим), мероприятие проводится в России с 2015 года. Распоряжением правительства РФ "Неделя памяти" включена в план официальных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Двадцать седьмого января состоится всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная памяти шести миллионов евреев-жертв Холокоста, в этот ж день в Москве вручат премию "Хранитель памяти".
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