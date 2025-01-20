https://ria.ru/20250120/antisemit-1994633883.html

Глава ФЕОР заявил, что ожидает подъема антисемитских настроений в Европе

Глава ФЕОР заявил, что ожидает подъема антисемитских настроений в Европе - РИА Новости, 20.01.2025

Глава ФЕОР заявил, что ожидает подъема антисемитских настроений в Европе

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности раввин Александр Борода сообщил, что ожидает... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:23:00+03:00

2025-01-20T15:23:00+03:00

2025-01-20T15:23:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности раввин Александр Борода сообщил, что ожидает подъема антисемитских настроений в Европе. "Я оцениваю подъем антисемитских настроений в большей степени в Европе. Больше всего антисемитских настроений будет в Европе. В России есть антисемитские настроения, но они как-то связаны с событиями в Израиле или в Газе. Но хочу сказать, что в Европе масштабнее. К сожалению, это очень плохой знак", - сказал Борода на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. По его мнению, общему росту антисемитских настроений служат исламизация Европы и фактор миграции. "А радикальные антисемитские происламские настроения – это дело маргинальной публики, но ее количество в Европе увеличивается", - отметил глава ФЕОР. Он также добавил, что население Европы давно не сталкивалось с уличными конфликтами, угрозой для синагог и в целом для евреев, но в последнее время "таких фактов" становится все больше. "Неделя памяти жертв Холокоста" приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января, в этот день в 1945 году Красная армия освободила немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим), мероприятие проводится в России с 2015 года. Распоряжением правительства РФ "Неделя памяти" включена в план официальных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Двадцать седьмого января состоится всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная памяти шести миллионов евреев-жертв Холокоста, в этот ж день в Москве вручат премию "Хранитель памяти".

https://ria.ru/20241121/netanyakhu-1985044163.html

https://ria.ru/20241004/germanija-1976459252.html

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европа, россия, израиль, александр бородай, федерация еврейских общин россии, в мире, общество