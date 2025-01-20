https://ria.ru/20250120/aksenov-1994559416.html

Аксенов рассказал о правовом статусе Крыма

Аксенов рассказал о правовом статусе Крыма - РИА Новости, 20.01.2025

Аксенов рассказал о правовом статусе Крыма

Референдум о государственном и правовом статусе Крыма, состоявшийся 20 января 1991 года, стал первым шагом на пути возвращения полуострова в состав России,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T10:10:00+03:00

2025-01-20T10:10:00+03:00

2025-01-20T10:10:00+03:00

россия

ссср

украина

сергей аксенов (политик)

владимир путин

верховная рада украины

оон

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150878/55/1508785510_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_eb6901e21993e06857b9910d66e1a043.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Референдум о государственном и правовом статусе Крыма, состоявшийся 20 января 1991 года, стал первым шагом на пути возвращения полуострова в состав России, заявил глава республики Сергей Аксенов. "Сегодня День Республики Крым. Историческая, без всякого преувеличения, дата. Прежде всего, потому что референдум о государственном и правовом статусе Крыма, состоявшийся 20 января 1991 года, стал первым шагом на пути к референдуму 16 марта 2014 года, на пути домой", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, это свидетельство неизменности цивилизационного выбора народов Крыма, которые всегда выступали за единство Русского мира и против "узколобого хуторского национализма", против "культа предательства, возведенного в ранг государственной политики". "В 1921 году Крым впервые получил автономный статус. Семьдесят лет спустя наши земляки проголосовали за восстановление этого статуса в составе обновленного СССР. Что сыграло важную роль в сохранении мира и согласия на крымской земле. В то время как во многих других регионах уже пылали или назревали межнациональные конфликты. Крымчане ответили разрушителям страны и разжигателям ненависти мирным и организованным сопротивлением", - подчеркнул Аксенов. По его словам, впоследствии статус автономии, даже урезанной Киевом, помогал крымчанам противостоять насильственной украинизации, бороться с попытками пересмотра истории, укреплять связи с Россией. "В конечном счете этот статус позволил подготовить почву для Крымской весны и обеспечить правовую безупречность воссоединения с Россией", - подчеркнул Аксенов. В Крымской области, переданной в состав УССР в 1954 году, 20 января 1991 года состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР. Это был первый плебисцит в истории СССР. По его итогам, за воссоздание Крымской АССР как субъекта СССР и участника Союзного договора проголосовали 93,26% избирателей. На основании результатов референдума 12 февраля 1991 года Верховная рада Украины приняла закон "О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики", при этом вторая часть вопроса, вынесенного на референдум — о повышении статуса Крыма до уровня субъекта СССР и участника Союзного договора — в данном законе не была учтена. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250116/moshennik-1993992891.html

https://ria.ru/20241219/krym-1990041452.html

https://ria.ru/20240314/krym-1933033299.html

https://ria.ru/20241216/smi-1989349858.html

россия

ссср

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ссср, украина, сергей аксенов (политик), владимир путин, верховная рада украины, оон, политика