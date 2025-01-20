Аксенов рассказал о правовом статусе Крыма
Аксенов: первым шагом по возвращению Крыма в состав РФ стал референдум 1991 года
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Референдум о государственном и правовом статусе Крыма, состоявшийся 20 января 1991 года, стал первым шагом на пути возвращения полуострова в состав России, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Сегодня День Республики Крым. Историческая, без всякого преувеличения, дата. Прежде всего, потому что референдум о государственном и правовом статусе Крыма, состоявшийся 20 января 1991 года, стал первым шагом на пути к референдуму 16 марта 2014 года, на пути домой", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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По его словам, это свидетельство неизменности цивилизационного выбора народов Крыма, которые всегда выступали за единство Русского мира и против "узколобого хуторского национализма", против "культа предательства, возведенного в ранг государственной политики".
"В 1921 году Крым впервые получил автономный статус. Семьдесят лет спустя наши земляки проголосовали за восстановление этого статуса в составе обновленного СССР. Что сыграло важную роль в сохранении мира и согласия на крымской земле. В то время как во многих других регионах уже пылали или назревали межнациональные конфликты. Крымчане ответили разрушителям страны и разжигателям ненависти мирным и организованным сопротивлением", - подчеркнул Аксенов.
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"В конечном счете этот статус позволил подготовить почву для Крымской весны и обеспечить правовую безупречность воссоединения с Россией", - подчеркнул Аксенов.
В Крымской области, переданной в состав УССР в 1954 году, 20 января 1991 года состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР. Это был первый плебисцит в истории СССР. По его итогам, за воссоздание Крымской АССР как субъекта СССР и участника Союзного договора проголосовали 93,26% избирателей. На основании результатов референдума 12 февраля 1991 года Верховная рада Украины приняла закон "О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики", при этом вторая часть вопроса, вынесенного на референдум — о повышении статуса Крыма до уровня субъекта СССР и участника Союзного договора — в данном законе не была учтена.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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