https://ria.ru/20250120/aeroport-1994581792.html

В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 20.01.2025

В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.01.2025

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ижевск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация."В аэропорту Ижевск в 11.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении ведомства.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250120/aeroporty-1994569245.html

ижевск

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество