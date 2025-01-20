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В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 20.01.2025
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11:50 20.01.2025 (обновлено: 11:53 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/aeroport-1994581792.html
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 20.01.2025
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:50:00+03:00
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ижевск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация."В аэропорту Ижевск в 11.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении ведомства.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250120/aeroporty-1994569245.html
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ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Ижевск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла вводившиеся в аэропорту Ижевска ограничения на полеты

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация.
"В аэропорту Ижевск в 11.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении ведомства.
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
10:55
 
ИжевскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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