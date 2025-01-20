https://ria.ru/20250120/aeroport-1994540561.html
Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы
Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы - РИА Новости, 20.01.2025
Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы
Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы, которые утром в понедельник были перенаправлены из-за тумана на запасной аэродром... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T06:28:00+03:00
2025-01-20T06:28:00+03:00
2025-01-20T06:29:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – РИА Новости. Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы, которые утром в понедельник были перенаправлены из-за тумана на запасной аэродром Хабаровска, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Рейс S7 5257 из Новосибирска произвел посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Только что приземлился FV 6283 авиакомпании "Россия" из Москвы", - говорится в сообщении. Рейсы были перенаправлены в Хабаровск, так как видимость в районе аэропорта составляла 400 метров, что представляло опасность при приземлении воздушного судна. Синоптики обещали улучшение метеоусловий к обеду понедельника.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-сахалинск, новосибирск, хабаровск, s7 airlines, общество, москва
Южно-Сахалинск, Новосибирск, Хабаровск, S7 Airlines, Общество, Москва
Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы
Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса, которые перенаправили в Хабаровск