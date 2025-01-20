Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге могут поднять вопрос о запрете АдГ в Германии, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 20.01.2025 (обновлено: 18:14 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/adg-1994664523.html
В бундестаге могут поднять вопрос о запрете АдГ в Германии, сообщили СМИ
В бундестаге могут поднять вопрос о запрете АдГ в Германии, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2025
В бундестаге могут поднять вопрос о запрете АдГ в Германии, сообщили СМИ
Вопрос о запрете правой партии "Альтернатива для Германии" могут поставить на повестку дня в бундестаге на следующей неделе, сообщает газета Zeit со ссылкой на... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:28:00+03:00
2025-01-20T18:14:00+03:00
в мире
германия
саксония
тюрингия
фридрих мерц
хдс/хсс
авария на "северных потоках"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вопрос о запрете правой партии "Альтернатива для Германии" могут поставить на повестку дня в бундестаге на следующей неделе, сообщает газета Zeit со ссылкой на инициатора законопроекта. Примечательно, что АдГ накануне федеральных выборов находится на втором месте по популярности среди избирателей. Согласно последним опросам, наиболее популярной политической силой является оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем с рейтингом около 30%, на втором месте АдГ с рейтингом около 20%, а социал-демократы - третьи с поддержкой в районе 15%. "Заявка на запрет АдГ будет обсуждаться в бундестаге на следующей неделе", - пишет издание со ссылкой на социал-демократа Кармен Вегге, которая инициировала подачу заявки вместе с межфракционной группой. Если ходатайство будет внесено в повестку дня бундестага и депутаты поддержат инициативу, то принимать окончательное решение о запрете АдГ будет Федеральный конституционный суд Германии. Кроме того, неизвестно, удастся ли обсудить это до новых выборов в бундестаг - помимо следующей недели, до выборов будет всего два дня с заседаниями, отмечает Zeit. В ноябре 2024 года в бундестаг уже вносили подобное ходатайство, однако оно не увенчалось успехом. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволяет федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия подозревается в экстремизме. В июне 2023 года немецкий институт прав человека опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20250111/germaniya-1993290212.html
https://ria.ru/20250111/germaniya-1993261162.html
https://ria.ru/20241229/merts-1992017083.html
германия
саксония
тюрингия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, саксония, тюрингия, фридрих мерц, хдс/хсс, авария на "северных потоках"
В мире, Германия, Саксония, Тюрингия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Авария на "Северных потоках"
В бундестаге могут поднять вопрос о запрете АдГ в Германии, сообщили СМИ

Zeit: вопрос о запрете АдГ в Германии могут рассмотреть на следующей неделе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вопрос о запрете правой партии "Альтернатива для Германии" могут поставить на повестку дня в бундестаге на следующей неделе, сообщает газета Zeit со ссылкой на инициатора законопроекта.
Примечательно, что АдГ накануне федеральных выборов находится на втором месте по популярности среди избирателей. Согласно последним опросам, наиболее популярной политической силой является оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем с рейтингом около 30%, на втором месте АдГ с рейтингом около 20%, а социал-демократы - третьи с поддержкой в районе 15%.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Кандидат в канцлеры от "АдГ" пообещала перезапустить "Северный поток"
11 января, 21:12
"Заявка на запрет АдГ будет обсуждаться в бундестаге на следующей неделе", - пишет издание со ссылкой на социал-демократа Кармен Вегге, которая инициировала подачу заявки вместе с межфракционной группой.
Если ходатайство будет внесено в повестку дня бундестага и депутаты поддержат инициативу, то принимать окончательное решение о запрете АдГ будет Федеральный конституционный суд Германии. Кроме того, неизвестно, удастся ли обсудить это до новых выборов в бундестаг - помимо следующей недели, до выборов будет всего два дня с заседаниями, отмечает Zeit.
Протест против съезда правой партии АдГ в Саксонии - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Саксонии пытаются сорвать съезд АдГ
11 января, 15:00
В ноябре 2024 года в бундестаг уже вносили подобное ходатайство, однако оно не увенчалось успехом.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволяет федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия подозревается в экстремизме. В июне 2023 года немецкий институт прав человека опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал статью Маска в поддержку АдГ
29 декабря 2024, 20:08
 
В миреГерманияСаксонияТюрингияФридрих МерцХДС/ХССАвария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала