https://ria.ru/20250120/adg-1994664523.html

В бундестаге могут поднять вопрос о запрете АдГ в Германии, сообщили СМИ

В бундестаге могут поднять вопрос о запрете АдГ в Германии, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2025

В бундестаге могут поднять вопрос о запрете АдГ в Германии, сообщили СМИ

Вопрос о запрете правой партии "Альтернатива для Германии" могут поставить на повестку дня в бундестаге на следующей неделе, сообщает газета Zeit со ссылкой на... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:28:00+03:00

2025-01-20T17:28:00+03:00

2025-01-20T18:14:00+03:00

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фридрих мерц

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авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вопрос о запрете правой партии "Альтернатива для Германии" могут поставить на повестку дня в бундестаге на следующей неделе, сообщает газета Zeit со ссылкой на инициатора законопроекта. Примечательно, что АдГ накануне федеральных выборов находится на втором месте по популярности среди избирателей. Согласно последним опросам, наиболее популярной политической силой является оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем с рейтингом около 30%, на втором месте АдГ с рейтингом около 20%, а социал-демократы - третьи с поддержкой в районе 15%. "Заявка на запрет АдГ будет обсуждаться в бундестаге на следующей неделе", - пишет издание со ссылкой на социал-демократа Кармен Вегге, которая инициировала подачу заявки вместе с межфракционной группой. Если ходатайство будет внесено в повестку дня бундестага и депутаты поддержат инициативу, то принимать окончательное решение о запрете АдГ будет Федеральный конституционный суд Германии. Кроме того, неизвестно, удастся ли обсудить это до новых выборов в бундестаг - помимо следующей недели, до выборов будет всего два дня с заседаниями, отмечает Zeit. В ноябре 2024 года в бундестаг уже вносили подобное ходатайство, однако оно не увенчалось успехом. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволяет федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия подозревается в экстремизме. В июне 2023 года немецкий институт прав человека опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.

https://ria.ru/20250111/germaniya-1993290212.html

https://ria.ru/20250111/germaniya-1993261162.html

https://ria.ru/20241229/merts-1992017083.html

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в мире, германия, саксония, тюрингия, фридрих мерц, хдс/хсс, авария на "северных потоках"