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В Ялтинском регионе зафиксировали два землетрясения и несколько афтершоков - РИА Новости, 19.01.2025
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14:39 19.01.2025 (обновлено: 14:48 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/zemletryaseniya-1994474411.html
В Ялтинском регионе зафиксировали два землетрясения и несколько афтершоков
В Ялтинском регионе зафиксировали два землетрясения и несколько афтершоков - РИА Новости, 19.01.2025
В Ялтинском регионе зафиксировали два землетрясения и несколько афтершоков
Два землетрясения и шесть слабых афтершоков зафиксированы в воскресенье на южном берегу Крыма в Ялтинском регионе, сообщила РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T14:39:00+03:00
2025-01-19T14:48:00+03:00
республика крым
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Два землетрясения и шесть слабых афтершоков зафиксированы в воскресенье на южном берегу Крыма в Ялтинском регионе, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Марина Бондарь."Первый толчок произошел в 4:59 мск в четырех километрах от сейсмической станции "Ялта", на суше, энергетическим классом 9,1, магнитудой 2,8, предположительно 2,5-3 балла в эпицентре, после чего последовало шесть афтершоков", - сказала Бондарь.Еще один, более слабый толчок, по ее словам, энергетическим классом 7,7 и магнитудой 2,0 произошел в 12:09 мск."Также есть сведения об ощутимости. Прогноза на последующее за этими толчками более сильное землетрясение мы сделать не можем, так как для Ялтинского района слабая и регулярная сейсмичность - это норма. В 2024 году здесь наблюдалось практически сейсмическое затишье, с начала этого (2025 - ред.) года это уже не первое проявление сейсмической активности в данном районе - "зона заиграла". Будем надеяться, что "игры" пройдут спокойно", - сказала Бондарь.По ее словам, это нормальная сейсмичность, которая время от времени активизируется в различных районах Крыма.
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республика крым, ялта, происшествия
Республика Крым, Ялта, Происшествия
В Ялтинском регионе зафиксировали два землетрясения и несколько афтершоков

На южном берегу Крыма зафиксировали два землетрясения и шесть слабых афтершоков

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Два землетрясения и шесть слабых афтершоков зафиксированы в воскресенье на южном берегу Крыма в Ялтинском регионе, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Марина Бондарь.
«
"Первый толчок произошел в 4:59 мск в четырех километрах от сейсмической станции "Ялта", на суше, энергетическим классом 9,1, магнитудой 2,8, предположительно 2,5-3 балла в эпицентре, после чего последовало шесть афтершоков", - сказала Бондарь.
Еще один, более слабый толчок, по ее словам, энергетическим классом 7,7 и магнитудой 2,0 произошел в 12:09 мск.
"Также есть сведения об ощутимости. Прогноза на последующее за этими толчками более сильное землетрясение мы сделать не можем, так как для Ялтинского района слабая и регулярная сейсмичность - это норма. В 2024 году здесь наблюдалось практически сейсмическое затишье, с начала этого (2025 - ред.) года это уже не первое проявление сейсмической активности в данном районе - "зона заиграла". Будем надеяться, что "игры" пройдут спокойно", - сказала Бондарь.
По ее словам, это нормальная сейсмичность, которая время от времени активизируется в различных районах Крыма.
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