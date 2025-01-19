https://ria.ru/20250119/zemletryaseniya-1994474411.html

В Ялтинском регионе зафиксировали два землетрясения и несколько афтершоков

В Ялтинском регионе зафиксировали два землетрясения и несколько афтершоков - РИА Новости, 19.01.2025

В Ялтинском регионе зафиксировали два землетрясения и несколько афтершоков

Два землетрясения и шесть слабых афтершоков зафиксированы в воскресенье на южном берегу Крыма в Ялтинском регионе, сообщила РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T14:39:00+03:00

2025-01-19T14:39:00+03:00

2025-01-19T14:48:00+03:00

республика крым

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Два землетрясения и шесть слабых афтершоков зафиксированы в воскресенье на южном берегу Крыма в Ялтинском регионе, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Марина Бондарь."Первый толчок произошел в 4:59 мск в четырех километрах от сейсмической станции "Ялта", на суше, энергетическим классом 9,1, магнитудой 2,8, предположительно 2,5-3 балла в эпицентре, после чего последовало шесть афтершоков", - сказала Бондарь.Еще один, более слабый толчок, по ее словам, энергетическим классом 7,7 и магнитудой 2,0 произошел в 12:09 мск."Также есть сведения об ощутимости. Прогноза на последующее за этими толчками более сильное землетрясение мы сделать не можем, так как для Ялтинского района слабая и регулярная сейсмичность - это норма. В 2024 году здесь наблюдалось практически сейсмическое затишье, с начала этого (2025 - ред.) года это уже не первое проявление сейсмической активности в данном районе - "зона заиграла". Будем надеяться, что "игры" пройдут спокойно", - сказала Бондарь.По ее словам, это нормальная сейсмичность, которая время от времени активизируется в различных районах Крыма.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, ялта, происшествия