https://ria.ru/20250119/zemletryasenie-1994480031.html
В Крыму не зафиксировали разрушений после землетрясений в Ялтинском регионе
В Крыму не зафиксировали разрушений после землетрясений в Ялтинском регионе - РИА Новости, 19.01.2025
В Крыму не зафиксировали разрушений после землетрясений в Ялтинском регионе
В Крыму не поступало информации о разрушениях или пострадавших из-за землетрясения в Ялтинском регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T15:30:00+03:00
2025-01-19T15:30:00+03:00
2025-01-19T15:34:00+03:00
происшествия
республика крым
ялта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. В Крыму не поступало информации о разрушениях или пострадавших из-за землетрясения в Ялтинском регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МЧС РФ.Ранее заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Марина Бондарь сообщила, что два землетрясения и шесть слабых афтершоков зафиксировано в воскресенье на южном берегу Крыма в Ялтинском регионе."Информации о разрушениях или пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.По словам Бондарь, первый толчок произошел в 4.59 мск в четырех километрах от сейсмической станции "Ялта", на суше, энергетическим классом 9,1, магнитудой 2,8, предположительно 2,5-3 балла в эпицентре, после чего последовало шесть афтершоков. Еще один, более слабый толчок, по ее словам, энергетическим классом 7,7 и магнитудой 2,0 произошел в 12.09 мск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Ялта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму не зафиксировали разрушений после землетрясений в Ялтинском регионе
МЧС: информация о разрушениях из-за землетрясений в Крыму не поступала
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. В Крыму не поступало информации о разрушениях или пострадавших из-за землетрясения в Ялтинском регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МЧС РФ.
Ранее заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Марина Бондарь сообщила, что два землетрясения и шесть слабых афтершоков зафиксировано в воскресенье на южном берегу Крыма в Ялтинском регионе.
"Информации о разрушениях или пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.
По словам Бондарь, первый толчок произошел в 4.59 мск в четырех километрах от сейсмической станции "Ялта", на суше, энергетическим классом 9,1, магнитудой 2,8, предположительно 2,5-3 балла в эпицентре, после чего последовало шесть афтершоков. Еще один, более слабый толчок, по ее словам, энергетическим классом 7,7 и магнитудой 2,0 произошел в 12.09 мск.