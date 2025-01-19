https://ria.ru/20250119/zemletryasenie-1994480031.html

В Крыму не зафиксировали разрушений после землетрясений в Ялтинском регионе

В Крыму не зафиксировали разрушений после землетрясений в Ялтинском регионе - РИА Новости, 19.01.2025

В Крыму не зафиксировали разрушений после землетрясений в Ялтинском регионе

В Крыму не поступало информации о разрушениях или пострадавших из-за землетрясения в Ялтинском регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T15:30:00+03:00

2025-01-19T15:30:00+03:00

2025-01-19T15:34:00+03:00

происшествия

республика крым

ялта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. В Крыму не поступало информации о разрушениях или пострадавших из-за землетрясения в Ялтинском регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МЧС РФ.Ранее заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Марина Бондарь сообщила, что два землетрясения и шесть слабых афтершоков зафиксировано в воскресенье на южном берегу Крыма в Ялтинском регионе."Информации о разрушениях или пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.По словам Бондарь, первый толчок произошел в 4.59 мск в четырех километрах от сейсмической станции "Ялта", на суше, энергетическим классом 9,1, магнитудой 2,8, предположительно 2,5-3 балла в эпицентре, после чего последовало шесть афтершоков. Еще один, более слабый толчок, по ее словам, энергетическим классом 7,7 и магнитудой 2,0 произошел в 12.09 мск.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

республика крым

ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)