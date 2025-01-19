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"Найден ребенок": на Западе рассказали всю правду о Зеленском - РИА Новости, 19.01.2025
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18:52 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994503929.html
"Найден ребенок": на Западе рассказали всю правду о Зеленском
"Найден ребенок": на Западе рассказали всю правду о Зеленском - РИА Новости, 19.01.2025
"Найден ребенок": на Западе рассказали всю правду о Зеленском
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X в сатирической форме описал бедственное положение Владимира Зеленского, сравнив его с малышом. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T18:52:00+03:00
2025-01-19T18:52:00+03:00
в мире
сша
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россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X в сатирической форме описал бедственное положение Владимира Зеленского, сравнив его с малышом."Маленький ребенок был найден бродящим возле Белого дома в состоянии истерики", — написал он, выложив фото главы киевского режима.Его "папа Джо", иронизировал журналист, лишил его карманных денег и оставил одного.Всех, кто узнает это "дитя", Боуз в шуточной манере призвал обратиться в Департамент эффективности правительства США, которую планирует создать избранный президент Дональд Трамп.Ранее Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США.Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.В декабре Трамп на пресс-конференции в штате Флорида заявил, что не пригласил Зеленского на церемонию его вступления в должность президента США. Инаугурация состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский
"Найден ребенок": на Западе рассказали всю правду о Зеленском

Журналист Боуз в сатирической форме описал бедственное положение Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X в сатирической форме описал бедственное положение Владимира Зеленского, сравнив его с малышом.
"Маленький ребенок был найден бродящим возле Белого дома в состоянии истерики", — написал он, выложив фото главы киевского режима.
© Фото : Чей Боуз/XПост журналиста Чея Боуза
Пост журналиста Чея Боуза - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Фото : Чей Боуз/X
Пост журналиста Чея Боуза
Его "папа Джо", иронизировал журналист, лишил его карманных денег и оставил одного.
Всех, кто узнает это "дитя", Боуз в шуточной манере призвал обратиться в Департамент эффективности правительства США, которую планирует создать избранный президент Дональд Трамп.
Ранее Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США.
Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
В декабре Трамп на пресс-конференции в штате Флорида заявил, что не пригласил Зеленского на церемонию его вступления в должность президента США. Инаугурация состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
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