"Найден ребенок": на Западе рассказали всю правду о Зеленском
Журналист Боуз в сатирической форме описал бедственное положение Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X в сатирической форме описал бедственное положение Владимира Зеленского, сравнив его с малышом.
"Маленький ребенок был найден бродящим возле Белого дома в состоянии истерики", — написал он, выложив фото главы киевского режима.
© Фото : Чей Боуз/XПост журналиста Чея Боуза
© Фото : Чей Боуз/X
Пост журналиста Чея Боуза
Его "папа Джо", иронизировал журналист, лишил его карманных денег и оставил одного.
Всех, кто узнает это "дитя", Боуз в шуточной манере призвал обратиться в Департамент эффективности правительства США, которую планирует создать избранный президент Дональд Трамп.
Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
В декабре Трамп на пресс-конференции в штате Флорида заявил, что не пригласил Зеленского на церемонию его вступления в должность президента США. Инаугурация состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.