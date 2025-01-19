https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994503929.html

"Найден ребенок": на Западе рассказали всю правду о Зеленском

"Найден ребенок": на Западе рассказали всю правду о Зеленском - РИА Новости, 19.01.2025

"Найден ребенок": на Западе рассказали всю правду о Зеленском

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X в сатирической форме описал бедственное положение Владимира Зеленского, сравнив его с малышом. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T18:52:00+03:00

2025-01-19T18:52:00+03:00

2025-01-19T18:52:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X в сатирической форме описал бедственное положение Владимира Зеленского, сравнив его с малышом."Маленький ребенок был найден бродящим возле Белого дома в состоянии истерики", — написал он, выложив фото главы киевского режима.Его "папа Джо", иронизировал журналист, лишил его карманных денег и оставил одного.Всех, кто узнает это "дитя", Боуз в шуточной манере призвал обратиться в Департамент эффективности правительства США, которую планирует создать избранный президент Дональд Трамп.Ранее Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США.Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.В декабре Трамп на пресс-конференции в штате Флорида заявил, что не пригласил Зеленского на церемонию его вступления в должность президента США. Инаугурация состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250119/kiev-1994494667.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский