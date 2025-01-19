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"Он умолял": сын Трампа раскрыл позорную правду о Зеленском
"Он умолял": сын Трампа раскрыл позорную правду о Зеленском - РИА Новости, 19.01.2025
"Он умолял": сын Трампа раскрыл позорную правду о Зеленском
Владимир Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, об этом написал его сын Дональд Трамп — младший с соцсети РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T15:04:00+03:00
2025-01-19T15:04:00+03:00
2025-01-19T19:20:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, об этом написал его сын Дональд Трамп — младший с соцсети Instagtam*."Он три раза неофициально умолял пригласить его, и каждый раз получал отказ", — отметил он.По словам Трампа-младшего, самое смешное в этой ситуации заключается в том, что теперь глава киевского режима ведет себя так, будто он сам решил не ехать на инаугурацию."Что за чудик", — резюмировал он.В декабре Трамп на пресс-конференции в штате Флорида заявил, что не пригласил Зеленского на церемонию его вступления в должность президента США. Инаугурация состоится 20 января, Трамп станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В мире, США, Флорида, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дональд Трамп-младший
"Он умолял": сын Трампа раскрыл позорную правду о Зеленском
Трамп-младший: Зеленский трижды тщетно просил приглашение на инаугурацию