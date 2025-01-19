Рейтинг@Mail.ru
"Он умолял": сын Трампа раскрыл позорную правду о Зеленском - РИА Новости, 19.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 19.01.2025 (обновлено: 19:20 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994476751.html
"Он умолял": сын Трампа раскрыл позорную правду о Зеленском
"Он умолял": сын Трампа раскрыл позорную правду о Зеленском - РИА Новости, 19.01.2025
"Он умолял": сын Трампа раскрыл позорную правду о Зеленском
Владимир Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, об этом написал его сын Дональд Трамп — младший с соцсети РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T15:04:00+03:00
2025-01-19T19:20:00+03:00
в мире
сша
флорида
россия
дональд трамп
владимир зеленский
дональд трамп-младший
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593136356_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb59a9ed49a2b00797bf9b0d6e7edd1d.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, об этом написал его сын Дональд Трамп — младший с соцсети Instagtam*."Он три раза неофициально умолял пригласить его, и каждый раз получал отказ", — отметил он.По словам Трампа-младшего, самое смешное в этой ситуации заключается в том, что теперь глава киевского режима ведет себя так, будто он сам решил не ехать на инаугурацию."Что за чудик", — резюмировал он.В декабре Трамп на пресс-конференции в штате Флорида заявил, что не пригласил Зеленского на церемонию его вступления в должность президента США. Инаугурация состоится 20 января, Трамп станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250119/zapad-1994478918.html
https://ria.ru/20250119/kiev-1994494667.html
сша
флорида
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593136356_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2eda4564e36721e89dd83edcfc2544da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дональд трамп-младший
В мире, США, Флорида, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дональд Трамп-младший
"Он умолял": сын Трампа раскрыл позорную правду о Зеленском

Трамп-младший: Зеленский трижды тщетно просил приглашение на инаугурацию

© AP Photo / Mark HumphreyДональд Трамп — младший
Дональд Трамп — младший - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Mark Humphrey
Дональд Трамп — младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, об этом написал его сын Дональд Трамп — младший с соцсети Instagtam*.
"Он три раза неофициально умолял пригласить его, и каждый раз получал отказ", — отметил он.
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
"Полная катастрофа": на Западе сообщили о ЧП в зоне СВО
Вчера, 15:28
По словам Трампа-младшего, самое смешное в этой ситуации заключается в том, что теперь глава киевского режима ведет себя так, будто он сам решил не ехать на инаугурацию.
«
"Что за чудик", — резюмировал он.
В декабре Трамп на пресс-конференции в штате Флорида заявил, что не пригласил Зеленского на церемонию его вступления в должность президента США. Инаугурация состоится 20 января, Трамп станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
"В общественном туалете": поступок Зеленского вызвал недоумение в Раде
Вчера, 17:25
 
В миреСШАФлоридаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДональд Трамп-младший
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала