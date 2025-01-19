https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994437889.html

"Не сделает этого". Зеленского поставили на место после слов о России

"Не сделает этого". Зеленского поставили на место после слов о России - РИА Новости, 19.01.2025

"Не сделает этого". Зеленского поставили на место после слов о России

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен обвинил в соцсети Х Владимира Зеленского во лжи после его слов о России. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T08:55:00+03:00

2025-01-19T08:55:00+03:00

2025-01-19T09:18:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен обвинил в соцсети Х Владимира Зеленского во лжи после его слов о России.На этой неделе глава киевского режима заявил в интервью польским СМИ, что Запад до сих пор не осознает, что россияне якобы "не остановятся на Украине и пойдут дальше"."Она (Россия – Прим.ред) этого не сделает, если только не столкнется с экзистенциальной угрозой", — говорится в публикации. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250119/uolts-1994425784.html

https://ria.ru/20250119/kedmi-1994423002.html

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