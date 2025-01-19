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"Не сделает этого". Зеленского поставили на место после слов о России - РИА Новости, 19.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 19.01.2025 (обновлено: 09:18 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994437889.html
"Не сделает этого". Зеленского поставили на место после слов о России
"Не сделает этого". Зеленского поставили на место после слов о России - РИА Новости, 19.01.2025
"Не сделает этого". Зеленского поставили на место после слов о России
Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен обвинил в соцсети Х Владимира Зеленского во лжи после его слов о России. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T08:55:00+03:00
2025-01-19T09:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
нато
москва
украина
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен обвинил в соцсети Х Владимира Зеленского во лжи после его слов о России.На этой неделе глава киевского режима заявил в интервью польским СМИ, что Запад до сих пор не осознает, что россияне якобы "не остановятся на Украине и пойдут дальше"."Она (Россия – Прим.ред) этого не сделает, если только не столкнется с экзистенциальной угрозой", — говорится в публикации. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250119/uolts-1994425784.html
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россия, владимир зеленский, нато, москва, украина, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Москва, Украина, Владимир Путин, В мире
"Не сделает этого". Зеленского поставили на место после слов о России

Профессор Малинен обвинил Зеленского во лжи после его слов о России

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен обвинил в соцсети Х Владимира Зеленского во лжи после его слов о России.
На этой неделе глава киевского режима заявил в интервью польским СМИ, что Запад до сих пор не осознает, что россияне якобы "не остановятся на Украине и пойдут дальше".
Киев - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
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"Она (Россия – Прим.ред) этого не сделает, если только не столкнется с экзистенциальной угрозой", — говорится в публикации.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийНАТОМоскваУкраинаВладимир ПутинВ мире
 
 
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