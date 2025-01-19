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В США раскрыли, как накажут Зеленского за отказ от переговоров
В США раскрыли, как накажут Зеленского за отказ от переговоров - РИА Новости, 19.01.2025
В США раскрыли, как накажут Зеленского за отказ от переговоров
США могут оказывать давление на Владимира Зеленского в вопросе переговоров с помощью угроз не выдать ему документы для эмиграции в Штаты, заявил бывший аналитик РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T06:47:00+03:00
2025-01-19T06:47:00+03:00
2025-01-19T06:47:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. США могут оказывать давление на Владимира Зеленского в вопросе переговоров с помощью угроз не выдать ему документы для эмиграции в Штаты, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Если он хочет иметь действительный паспорт или билет, чтобы приехать в США и <...> попытаться прожить остаток жизни в мире, то США могут его обуздать. Либо он содействует (в переговорах с Россией. — Прим. ред.), <...> либо никакой визы, никакого паспорта", — отметил он.Кроме того, эксперт привел возможный отзыв всех американских агентов и военных специалистов с Украины в качестве еще одного рычага давления на украинские элиты по вопросу мирных переговоров.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
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в мире, сша, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский
В США раскрыли, как накажут Зеленского за отказ от переговоров
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: США могут угрожать Зеленскому отказом в его эмиграции