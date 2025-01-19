https://ria.ru/20250119/zapad-1994478918.html

"Полная катастрофа": на Западе сообщили о ЧП в зоне СВО

"Полная катастрофа": на Западе сообщили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2025

"Полная катастрофа": на Западе сообщили о ЧП в зоне СВО

Прорыв российских войск в Красноармейск (украинское название — Покровск) обрушит всю оборону ВСУ в ДНР, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T15:28:00+03:00

2025-01-19T15:28:00+03:00

2025-01-19T21:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

покровск

красноармейск

россия

украина

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Прорыв российских войск в Красноармейск (украинское название — Покровск) обрушит всю оборону ВСУ в ДНР, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Это станет полной катастрофой для разваливающейся украинской обороны на востоке (в ДНР. — Прим. ред.)" — написал он.По словам журналиста, российские подразделения развивают активность в этом районе и ведут успешные бои.В пятницу швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung писала, что у ВСУ осталась последняя линия обороны в Донбассе — Красноармейск, но и она скоро будет потеряна. По данным издания, украинским боевикам не удастся закрепиться на позициях, а российские военные продолжают свое продвижение, и освобождение города станет лишь вопросом времени.Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее. Также в значительной степени эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.

https://ria.ru/20250118/pokrovsk-1981175698.html

https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html

донецкая народная республика

покровск

красноармейск

россия

украина

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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, покровск, красноармейск, россия, украина, вооруженные силы рф