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"Полная катастрофа": на Западе сообщили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 19.01.2025 (обновлено: 21:16 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/zapad-1994478918.html
"Полная катастрофа": на Западе сообщили о ЧП в зоне СВО
"Полная катастрофа": на Западе сообщили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2025
"Полная катастрофа": на Западе сообщили о ЧП в зоне СВО
Прорыв российских войск в Красноармейск (украинское название — Покровск) обрушит всю оборону ВСУ в ДНР, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T15:28:00+03:00
2025-01-19T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
покровск
красноармейск
россия
украина
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Прорыв российских войск в Красноармейск (украинское название — Покровск) обрушит всю оборону ВСУ в ДНР, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Это станет полной катастрофой для разваливающейся украинской обороны на востоке (в ДНР. — Прим. ред.)" — написал он.По словам журналиста, российские подразделения развивают активность в этом районе и ведут успешные бои.В пятницу швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung писала, что у ВСУ осталась последняя линия обороны в Донбассе — Красноармейск, но и она скоро будет потеряна. По данным издания, украинским боевикам не удастся закрепиться на позициях, а российские военные продолжают свое продвижение, и освобождение города станет лишь вопросом времени.Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее. Также в значительной степени эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
https://ria.ru/20250118/pokrovsk-1981175698.html
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донецкая народная республика
покровск
красноармейск
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, покровск, красноармейск, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Покровск, Красноармейск, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
"Полная катастрофа": на Западе сообщили о ЧП в зоне СВО

Журналист Боуз: прорыв обороны Красноармейска обрушит всю оборону ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Прорыв российских войск в Красноармейск (украинское название — Покровск) обрушит всю оборону ВСУ в ДНР, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Это станет полной катастрофой для разваливающейся украинской обороны на востоке (в ДНР. — Прим. ред.)" — написал он.
Улица в Покровске - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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По словам журналиста, российские подразделения развивают активность в этом районе и ведут успешные бои.
В пятницу швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung писала, что у ВСУ осталась последняя линия обороны в Донбассе — Красноармейск, но и она скоро будет потеряна. По данным издания, украинским боевикам не удастся закрепиться на позициях, а российские военные продолжают свое продвижение, и освобождение города станет лишь вопросом времени.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее. Также в значительной степени эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПокровскКрасноармейскРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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