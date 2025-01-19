https://ria.ru/20250119/zakharova-1994504950.html

Захарова посмеялась над Зеленским, который пропустит инаугурацию Трампа

Захарова посмеялась над Зеленским, который пропустит инаугурацию Трампа - РИА Новости, 19.01.2025

Захарова посмеялась над Зеленским, который пропустит инаугурацию Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале посмеялась над словами Владимира Зеленского, заявившего, что не поедет на инаугурацию... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T19:01:00+03:00

2025-01-19T19:01:00+03:00

2025-01-19T19:03:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале посмеялась над словами Владимира Зеленского, заявившего, что не поедет на инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за дел дома. "Зеленский заявил, что не поедет на инаугурацию Трампа, потому что у него дома дела", - написала Захарова. "Трубу прорвало?", - задалась вопросом она. "Ведь за 2024 год просроченный побывал более чем в 35 странах, и "домашние дела" его не смутили", - напомнила Захарова. По ее словам, "Новый год только начался, а у него (Зеленского - ред.) за две недели уже случились попрошайные визиты в Германию, Италию, Польшу". "И домашние дела снова помехой не стали", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. "То, что он трижды просился в Вашингтон, а ему, как сейчас выяснилось, отказали, он забыл уточнить. Заврался", - заключила Захарова, Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994476751.html

https://ria.ru/20250119/kiev-1994494667.html

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в мире, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова