https://ria.ru/20250119/zakharova-1994471795.html

Захарова прокомментировала сообщения о зверствах ВСУ в Курской области

Захарова прокомментировала сообщения о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.01.2025

Захарова прокомментировала сообщения о зверствах ВСУ в Курской области

Виновные в зверствах в отношении мирных жителей Курской области понесут наказание, это преступление вновь подтвердило неонацистскую сущность киевских властей,... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T14:17:00+03:00

2025-01-19T14:17:00+03:00

2025-01-19T14:57:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Виновные в зверствах в отношении мирных жителей Курской области понесут наказание, это преступление вновь подтвердило неонацистскую сущность киевских властей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.В воскресенье бойцы группировки войск "Север" сообщили об обнаружении в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области тел мирных жителей, замученных солдатами ВСУ. В частности, речь идет о пожилых людях, которые не успели эвакуироваться: их пытали, загнали в подвал, а затем закинули туда несколько гранат. По данным СК, погибли не менее семи человек. Возбуждено уголовное дело о терроризме."Появившиеся в СМИ душераздирающие кадры действительно сложно комментировать с общечеловеческой точки зрения. Это не поддается никакому логическому объяснению и пониманию. Эти зверства являются еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима, который в очередной раз в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте устроил людоедскую расправу над мирными жителями", — подчеркнула она.По словам дипломата, это именно то, чего ждут страны коллективного Запада, лично покрывающие украинских нацистов. "Цинично отводят взгляд от их преступных деяний, продолжают санкционировать поставки вооружений киевскому режиму и блокируют попытки международных расследований его преступлений", — указала Захарова.Западные государства делают вид, что ничего страшного не случилось, тогда как происходящее является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, Женевских конвенций, отметила официальный представитель МИД."Это лишний раз подтверждает, что истребление всего русского — в числе тех самых "европейских ценностей", которые, как разглагольствуют "цивилизованные" спонсоры бандеровцев, киевский режим защищает", — продолжила она.Дипломат считает, что и в этот раз не стоит ждать какой-либо внятной реакции со стороны таких международных структур, как ОБСЕ, ООН и ее профильных подразделений."Бессмысленно взывать к тем, кто крепко застрял в западных тисках и не собирается делать ничего для установления справедливости, поиска и наказания виновных. Мы сделаем это сами. Следственные органы России проведут необходимые действия, чтобы установить виновных, и в дальнейшем те понесут заслуженное и неотвратимое наказание, получат реальные сроки заключения", — резюмировала Захарова.Семнадцатого января СК заявил о завершении расследования более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области. Как уточнили в ведомстве, некоторые фигуранты уже осуждены, другие дожидаются приговора.Как отмечал президент Владимир Путин, киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250119/prestupleniya-1994421252.html

https://ria.ru/20241226/selidovo-1991352279.html

https://ria.ru/20241231/oon-1992177768.html

https://ria.ru/20241221/pushilin-1990561490.html

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Подвал с телами мирных жителей, замученных военными ВСУ, в селе Русское Поречное Тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, нашли в подвалах домов в освобожденном курском селе Русское Поречное, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки "Север". "Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат... У пожилых людей не было шансов выжить. Две бабушки, дедушка... один разорванный... Несколько человек. Все гражданские в подвале были". 2025-01-19T14:17 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, курская область, суджанский район, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), обсе