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YouTube заблокировал канал "АиФ" - РИА Новости, 19.01.2025
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19:44 19.01.2025 (обновлено: 19:47 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/youtube-1994508779.html
YouTube заблокировал канал "АиФ"
YouTube заблокировал канал "АиФ" - РИА Новости, 19.01.2025
YouTube заблокировал канал "АиФ"
Издание "Аргументы и Факты ("АиФ") сообщило о блокировке своего канала с короткими роликами на видеохостинге YouTube. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T19:44:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Издание "Аргументы и Факты ("АиФ") сообщило о блокировке своего канала с короткими роликами на видеохостинге YouTube. "YouTube заблокировал канал "АиФ" с короткими роликами (Shorts) без объяснения причин. До этого минувшей осенью под атаку глобальной корпорации попал основной канал нашей редакции. Гендиру Google Сундаи Пичаи не понравился наш документальный сериал про Ивана Павлова, знаменитого российского учёного, чьи труды сегодня изучают по всему миру", - сообщило издание. Уточняется, что канал для коротких роликов был удалён без объяснения причин, редакция не получала предупреждений о нарушении авторских прав или норм сообщества. Подчеркивается, что за несколько часов до блокировки было опубликовано интервью военкора "АиФ" Дмитрия Григорьева с документалистом Максимом Фадеевым о донбасских реалиях. "За время моей жизни понятие "свободы слова" мутировало, совершило дрейф в сторону понимания вот этих смешных людей, имеющих монопольное право. Свобода слова имеет право на существование лишь тогда, когда она им нравится. Ни кино про Павлова, ни интервью с Максимом Фадеевым — там не было ничего, что можно было бы рассматривать, как контент, нарушающий правила сообщества или распространяющий фейковые новости. Просто им не нравятся материалы, которые мы публикуем, поэтому они берут и убивают всё, что им не по душе", - прокомментировал блокировку канала главный редактор ИД "Аргументы и Факты" Михаил Чкаников, чьи слова приводит издание.
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в мире, сша, google, youtube, россия, аргументы и факты (газета), аргументы и факты (издательство), санкции в отношении россии, технологии, общество
В мире, США, Google, YouTube, Россия, Аргументы и Факты (газета), Аргументы и факты (издательство), Санкции в отношении России, Технологии, Общество
YouTube заблокировал канал "АиФ"

"АиФ" сообщило о блокировке канала с короткими роликами на YouTube

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Издание "Аргументы и Факты ("АиФ") сообщило о блокировке своего канала с короткими роликами на видеохостинге YouTube.
"YouTube заблокировал канал "АиФ" с короткими роликами (Shorts) без объяснения причин. До этого минувшей осенью под атаку глобальной корпорации попал основной канал нашей редакции. Гендиру Google Сундаи Пичаи не понравился наш документальный сериал про Ивана Павлова, знаменитого российского учёного, чьи труды сегодня изучают по всему миру", - сообщило издание.
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Уточняется, что канал для коротких роликов был удалён без объяснения причин, редакция не получала предупреждений о нарушении авторских прав или норм сообщества. Подчеркивается, что за несколько часов до блокировки было опубликовано интервью военкора "АиФ" Дмитрия Григорьева с документалистом Максимом Фадеевым о донбасских реалиях.
"За время моей жизни понятие "свободы слова" мутировало, совершило дрейф в сторону понимания вот этих смешных людей, имеющих монопольное право. Свобода слова имеет право на существование лишь тогда, когда она им нравится. Ни кино про Павлова, ни интервью с Максимом Фадеевым — там не было ничего, что можно было бы рассматривать, как контент, нарушающий правила сообщества или распространяющий фейковые новости. Просто им не нравятся материалы, которые мы публикуем, поэтому они берут и убивают всё, что им не по душе", - прокомментировал блокировку канала главный редактор ИД "Аргументы и Факты" Михаил Чкаников, чьи слова приводит издание.
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