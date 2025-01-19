https://ria.ru/20250119/vzryvy-1994419433.html

В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 19.01.2025

В Николаеве прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в городе Николаев на фоне воздушной тревоге в Николаевской области, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T00:44:00+03:00

2025-01-19T00:44:00+03:00

2025-01-19T00:44:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Николаев на фоне воздушной тревоге в Николаевской области, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале. "Взрывы в Николаеве", - говорится в публикации СМИ. В Николаевской области Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994398621.html

https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994401564.html

николаевская область

россия

николаев (украина)

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Дарья Буймова

в мире, николаевская область, россия, николаев (украина), дмитрий песков, вооруженные силы украины