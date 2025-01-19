https://ria.ru/20250119/vzryvy-1994419433.html
В Николаеве прогремели взрывы
В Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 19.01.2025
В Николаеве прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Николаев на фоне воздушной тревоге в Николаевской области, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T00:44:00+03:00
2025-01-19T00:44:00+03:00
2025-01-19T00:44:00+03:00
в мире
николаевская область
россия
николаев (украина)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Николаев на фоне воздушной тревоге в Николаевской области, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале. "Взрывы в Николаеве", - говорится в публикации СМИ. В Николаевской области Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994398621.html
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994401564.html
николаевская область
россия
николаев (украина)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, россия, николаев (украина), дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Николаевская область, Россия, Николаев (Украина), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаеве прогремели взрывы
В Николаеве после воздушной тревоги прогремели взрывы