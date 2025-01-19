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После расправы ВСУ над мирным населением в Курской области завели дело
После расправы ВСУ над мирным населением в Курской области завели дело - РИА Новости, 19.01.2025
После расправы ВСУ над мирным населением в Курской области завели дело
Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков по статье о терроризме, причастных к убийству мирного населения Суджанского района Курской области,... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T14:32:00+03:00
2025-01-19T14:32:00+03:00
2025-01-19T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
суджанский район
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков по статье о терроризме, причастных к убийству мирного населения Суджанского района Курской области, сообщает СК РФ."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.По данным следствия, в январе 2025 года боевики ВФУ, находясь в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвале жилого дома."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - добавляет ведомство.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Суджанский район
После расправы ВСУ над мирным населением в Курской области завели дело
СК завел дело после обнаружения в Курской области тел замученных мирных жителей