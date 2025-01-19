https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html

После расправы ВСУ над мирным населением в Курской области завели дело

После расправы ВСУ над мирным населением в Курской области завели дело - РИА Новости, 19.01.2025

После расправы ВСУ над мирным населением в Курской области завели дело

Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков по статье о терроризме, причастных к убийству мирного населения Суджанского района Курской области,... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T14:32:00+03:00

2025-01-19T14:32:00+03:00

2025-01-19T14:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

суджанский район

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков по статье о терроризме, причастных к убийству мирного населения Суджанского района Курской области, сообщает СК РФ."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.По данным следствия, в январе 2025 года боевики ВФУ, находясь в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвале жилого дома."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - добавляет ведомство.

https://ria.ru/20250119/kurskaya-1994473466.html

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курская область

суджанский район

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россия, курская область, вооруженные силы украины, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), суджанский район