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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 19.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне спецоперации

Украинские формирования за сутки потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 135 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Krab польского... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:13:00+03:00

2025-01-19T12:13:00+03:00

2025-01-19T12:22:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 135 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Днепроэнергия, Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994427568.html

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