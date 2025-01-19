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ВСУ потеряли более 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 19.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/vsu-1994458578.html
ВСУ потеряли более 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли более 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 19.01.2025
ВСУ потеряли более 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки "Днепр" более 75 военнослужащих, бронемашину, две станции РЭБ и два склада боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:20:00+03:00
2025-01-19T12:20:00+03:00
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запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки "Днепр" более 75 военнослужащих, бронемашину, две станции РЭБ и два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны, механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Станислав, Змеевка, Янтарное, Токаревка, Антоновка, Казацкое Херсонской области и Каменское Запорожской области. "Противник потерял более 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества", - говорится в сводке министерства.
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в мире, янтарный, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Янтарный, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
ВСУ потеряли более 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

ВСУ за сутки потеряли более 75 военных, две станции РЭБ и два склада боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки "Днепр" более 75 военнослужащих, бронемашину, две станции РЭБ и два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны, механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Станислав, Змеевка, Янтарное, Токаревка, Антоновка, Казацкое Херсонской области и Каменское Запорожской области.
«
"Противник потерял более 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества", - говорится в сводке министерства.
Курахово - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯнтарныйХерсонская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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