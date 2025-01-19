https://ria.ru/20250119/vsu-1994458578.html

ВСУ потеряли более 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

ВСУ потеряли более 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 19.01.2025

ВСУ потеряли более 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки "Днепр" более 75 военнослужащих, бронемашину, две станции РЭБ и два склада боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:20:00+03:00

2025-01-19T12:20:00+03:00

2025-01-19T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки "Днепр" более 75 военнослужащих, бронемашину, две станции РЭБ и два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны, механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Станислав, Змеевка, Янтарное, Токаревка, Антоновка, Казацкое Херсонской области и Каменское Запорожской области. "Противник потерял более 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250118/vsu-1994414572.html

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