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ВСУ потеряли до 35 военных под Харьковом за сутки

ВСУ потеряли до 35 военных под Харьковом за сутки - РИА Новости, 19.01.2025

ВСУ потеряли до 35 военных под Харьковом за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:16:00+03:00

2025-01-19T12:16:00+03:00

2025-01-19T12:16:00+03:00

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харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады нацгвардии и иностранных наемников в районах населенных пунктов Волчанск и Малые Проходы Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250119/plennyj-1994428629.html

волчанск

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в мире, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)