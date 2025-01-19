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ВСУ потеряли до 35 военных под Харьковом за сутки - РИА Новости, 19.01.2025
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12:16 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/vsu-1994458324.html
ВСУ потеряли до 35 военных под Харьковом за сутки
ВСУ потеряли до 35 военных под Харьковом за сутки - РИА Новости, 19.01.2025
ВСУ потеряли до 35 военных под Харьковом за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:16:00+03:00
2025-01-19T12:16:00+03:00
в мире
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады нацгвардии и иностранных наемников в районах населенных пунктов Волчанск и Малые Проходы Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.
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в мире, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 35 военных под Харьковом за сутки

МО РФ: бойцы "Севера" уничтожили до 35 солдат ВСУ на Харьковском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады нацгвардии и иностранных наемников в районах населенных пунктов Волчанск и Малые Проходы Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.
Курахово - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Пленный рассказал, как ВСУ взрывали дома в Курахово
Вчера, 05:33
 
В миреВолчанскХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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