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Въехавший в супермаркет в Иркутске пьяный водитель признался в любви к жене
Въехавший в супермаркет в Иркутске пьяный водитель признался в любви к жене - РИА Новости, 19.01.2025
Въехавший в супермаркет в Иркутске пьяный водитель признался в любви к жене
Пьяный мужчина, въехавший в Иркутске в торговый зал супермаркета на машине, признался полицейским, что любит супругу, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T17:02:00+03:00
2025-01-19T17:02:00+03:00
2025-01-19T17:02:00+03:00
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ИРКУТСК, 19 янв - РИА Новости. Пьяный мужчина, въехавший в Иркутске в торговый зал супермаркета на машине, признался полицейским, что любит супругу, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В субботу вечером в Иркутске иномарка заехала в торговый зал супермаркета. Инцидент произошел в микрорайоне Березовый. На видео, которое разместило на своих страницах в соцсетях ГУ МВД региона, мужчина, с явными признаками опьянения, не может по существу ответить ни на один вопрос инспектора. Внятно звучит только признание. "Пожалуйста, я очень люблю супругу", - приводятся в сообщении слова нарушителя. Проходить процедуру медицинского освидетельствования виновник инцидента отказался. Сотрудники полиции проводят проверку.
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Допрос водителя, въехавшего в супермаркет в Иркутске
Водитель, который, предположительно, был пьян, въехал на автомобиле в торговый зал супермаркета в Иркутске, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В Иркутске полицейские выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого иномарка заехала в супермаркет. Инцидент произошел около 21.00 (17.00 мск) в микрорайоне Березовый.
2025-01-19T17:02
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россия, иркутская область, иркутск, происшествия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Иркутская область, Иркутск, Происшествия, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Въехавший в супермаркет в Иркутске пьяный водитель признался в любви к жене
МВД: водитель в Иркутске въехал в магазин и смог только сказать о любви к жене