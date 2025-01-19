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Въехавший в супермаркет в Иркутске пьяный водитель признался в любви к жене

Въехавший в супермаркет в Иркутске пьяный водитель признался в любви к жене - РИА Новости, 19.01.2025

Въехавший в супермаркет в Иркутске пьяный водитель признался в любви к жене

Пьяный мужчина, въехавший в Иркутске в торговый зал супермаркета на машине, признался полицейским, что любит супругу, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T17:02:00+03:00

2025-01-19T17:02:00+03:00

2025-01-19T17:02:00+03:00

россия

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ИРКУТСК, 19 янв - РИА Новости. Пьяный мужчина, въехавший в Иркутске в торговый зал супермаркета на машине, признался полицейским, что любит супругу, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В субботу вечером в Иркутске иномарка заехала в торговый зал супермаркета. Инцидент произошел в микрорайоне Березовый. На видео, которое разместило на своих страницах в соцсетях ГУ МВД региона, мужчина, с явными признаками опьянения, не может по существу ответить ни на один вопрос инспектора. Внятно звучит только признание. "Пожалуйста, я очень люблю супругу", - приводятся в сообщении слова нарушителя. Проходить процедуру медицинского освидетельствования виновник инцидента отказался. Сотрудники полиции проводят проверку.

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Допрос водителя, въехавшего в супермаркет в Иркутске Водитель, который, предположительно, был пьян, въехал на автомобиле в торговый зал супермаркета в Иркутске, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Иркутске полицейские выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого иномарка заехала в супермаркет. Инцидент произошел около 21.00 (17.00 мск) в микрорайоне Березовый. 2025-01-19T17:02 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, иркутская область, иркутск, происшествия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)