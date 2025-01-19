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На Западе описали визит премьера Великобритании в Киев одной фразой
На Западе описали визит премьера Великобритании в Киев одной фразой - РИА Новости, 19.01.2025
На Западе описали визит премьера Великобритании в Киев одной фразой
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X иронично отреагировал на визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:12:00+03:00
2025-01-19T12:12:00+03:00
2025-01-19T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X иронично отреагировал на визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев."Ярче всего свеча горит перед тем, как погаснуть", — написал он.В четверг британский премьер посетил Украину с визитом, в рамках которого был подписан договор о столетнем партнерстве между странами. Он содержит пункт о планах стран углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Москва резко осудила планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море.Российское посольство в Лондоне отметило, что новые заявления британских властей свидетельствуют о провокационных замыслах Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации.МИД России в субботу счел соглашение ничтожным и предупредил, что будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря.
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в мире, украина, великобритания, кир стармер, чей боуз
В мире, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Чей Боуз
На Западе описали визит премьера Великобритании в Киев одной фразой
Журналист Боуз увидел плохой знак для Киева в визите премьера Британии Стармера