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На Западе описали визит премьера Великобритании в Киев одной фразой - РИА Новости, 19.01.2025
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12:12 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/vizit-1994457725.html
На Западе описали визит премьера Великобритании в Киев одной фразой
На Западе описали визит премьера Великобритании в Киев одной фразой - РИА Новости, 19.01.2025
На Западе описали визит премьера Великобритании в Киев одной фразой
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X иронично отреагировал на визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:12:00+03:00
2025-01-19T12:12:00+03:00
в мире
украина
великобритания
кир стармер
чей боуз
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X иронично отреагировал на визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев."Ярче всего свеча горит перед тем, как погаснуть", — написал он.В четверг британский премьер посетил Украину с визитом, в рамках которого был подписан договор о столетнем партнерстве между странами. Он содержит пункт о планах стран углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Москва резко осудила планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море.Российское посольство в Лондоне отметило, что новые заявления британских властей свидетельствуют о провокационных замыслах Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации.МИД России в субботу счел соглашение ничтожным и предупредил, что будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря.
https://ria.ru/20250119/svo-1994452086.html
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в мире, украина, великобритания, кир стармер, чей боуз
В мире, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Чей Боуз
На Западе описали визит премьера Великобритании в Киев одной фразой

Журналист Боуз увидел плохой знак для Киева в визите премьера Британии Стармера

© AP Photo / Carl CourtКир Стармер и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Carl Court
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X иронично отреагировал на визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев.
"Ярче всего свеча горит перед тем, как погаснуть", — написал он.
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На Западе указали на важную деталь при разрешении конфликта на Украине
Вчера, 10:56
В четверг британский премьер посетил Украину с визитом, в рамках которого был подписан договор о столетнем партнерстве между странами. Он содержит пункт о планах стран углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Москва резко осудила планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море.
Российское посольство в Лондоне отметило, что новые заявления британских властей свидетельствуют о провокационных замыслах Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации.
МИД России в субботу счел соглашение ничтожным и предупредил, что будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря.
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В миреУкраинаВеликобританияКир СтармерЧей Боуз
 
 
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