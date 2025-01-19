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Умер шестикратный номинант на "Оскар" Роберт Верралл - РИА Новости, 19.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:02 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/verrall-1994519621.html
Умер шестикратный номинант на "Оскар" Роберт Верралл
Умер шестикратный номинант на "Оскар" Роберт Верралл - РИА Новости, 19.01.2025
Умер шестикратный номинант на "Оскар" Роберт Верралл
Канадский аниматор, режиссер и кинопродюсер Роберт Верралл умер в возрасте 97 лет, сообщило издание Animation Magazine. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T22:02:00+03:00
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культура
монреаль
торонто
в мире
роберт верралл
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Канадский аниматор, режиссер и кинопродюсер Роберт Верралл умер в возрасте 97 лет, сообщило издание Animation Magazine."Национальный совет по кинематографии Канады (NFB) поделился новостью о смерти Роберта Верралла. Опытный аниматор, режиссер и кинопродюсер скончался в Монреале 17 января в возрасте 97 лет", — говорится в публикации.Верралл родился в Торонто 13 января 1928 года. Стал одним из представителей поколения пионеров канадского кино в NFB, где он работал с 1945 по 1987 год. За более чем 40 лет своей карьеры его фильмы получили признание на премиях BAFTA, Каннском и Венецианском кинофестивалях, а также шесть номинаций на премию "Оскар".Он спродюсировал такие короткометражные фильмы, как "Ходьба " (1968), "Бумсвилль" (1968), "Горячая штучка " (1971) и "Пропагандистское послание" (1974).
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монреаль, торонто, в мире, роберт верралл
Культура, Монреаль, Торонто, В мире, Роберт Верралл
Умер шестикратный номинант на "Оскар" Роберт Верралл

Умер режиссер Роберт Верралл, номинированный на "Оскар" шесть раз

© David VerrallРоберт Верралл
Роберт Верралл - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© David Verrall
Роберт Верралл. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Канадский аниматор, режиссер и кинопродюсер Роберт Верралл умер в возрасте 97 лет, сообщило издание Animation Magazine.
"Национальный совет по кинематографии Канады (NFB) поделился новостью о смерти Роберта Верралла. Опытный аниматор, режиссер и кинопродюсер скончался в Монреале 17 января в возрасте 97 лет", — говорится в публикации.
Верралл родился в Торонто 13 января 1928 года. Стал одним из представителей поколения пионеров канадского кино в NFB, где он работал с 1945 по 1987 год. За более чем 40 лет своей карьеры его фильмы получили признание на премиях BAFTA, Каннском и Венецианском кинофестивалях, а также шесть номинаций на премию "Оскар".
Он спродюсировал такие короткометражные фильмы, как "Ходьба " (1968), "Бумсвилль" (1968), "Горячая штучка " (1971) и "Пропагандистское послание" (1974).
 
КультураМонреальТоронтоВ миреРоберт Верралл
 
 
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