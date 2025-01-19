https://ria.ru/20250119/venesuela-1994419955.html

Администрация Трампа хочет смены власти в Венесуэле, пишут СМИ

Администрация Трампа хочет смены власти в Венесуэле, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025

Администрация Трампа хочет смены власти в Венесуэле, пишут СМИ

Администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены правительства и главы Венесуэлы Николаса Мадуро, однако, по словам представителей... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T00:48:00+03:00

2025-01-19T00:48:00+03:00

2025-01-19T00:48:00+03:00

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венесуэла

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены правительства и главы Венесуэлы Николаса Мадуро, однако, по словам представителей администрации, это не предполагает военных действий в стране, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванный источник из администрации Трампа. Как отметили неназванные советники Трампа, команда избранного президента хочет, чтобы Мадуро "постигла та же участь", что и президента Сирии Башара Асада, оставившего свой пост 8 декабря 2024 года. Советники сказали порталу, что "смена режима" в Венесуэле необязательно означает военные действия. "Мы (США - ред.) не будем против, если Мадуро станет соседом Асада в Москве", - заявил Axios неназванный советник Трампа, задействованный в обсуждениях внешней политики. Портал отмечает, что интерес Трампа к смене властей в Венесуэле усилился на фоне намерения президента США Джо Байдена направить в конгресс свое решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма. Восьмого декабря 2024 года представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20250112/venesuela-1993313910.html

https://ria.ru/20250110/venesuela-1993193127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, дональд трамп, башар асад, николас мадуро, венесуэла