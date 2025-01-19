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Администрация Трампа хочет смены власти в Венесуэле, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
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00:48 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/venesuela-1994419955.html
Администрация Трампа хочет смены власти в Венесуэле, пишут СМИ
Администрация Трампа хочет смены власти в Венесуэле, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
Администрация Трампа хочет смены власти в Венесуэле, пишут СМИ
Администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены правительства и главы Венесуэлы Николаса Мадуро, однако, по словам представителей... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T00:48:00+03:00
2025-01-19T00:48:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены правительства и главы Венесуэлы Николаса Мадуро, однако, по словам представителей администрации, это не предполагает военных действий в стране, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванный источник из администрации Трампа. Как отметили неназванные советники Трампа, команда избранного президента хочет, чтобы Мадуро "постигла та же участь", что и президента Сирии Башара Асада, оставившего свой пост 8 декабря 2024 года. Советники сказали порталу, что "смена режима" в Венесуэле необязательно означает военные действия. "Мы (США - ред.) не будем против, если Мадуро станет соседом Асада в Москве", - заявил Axios неназванный советник Трампа, задействованный в обсуждениях внешней политики. Портал отмечает, что интерес Трампа к смене властей в Венесуэле усилился на фоне намерения президента США Джо Байдена направить в конгресс свое решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма. Восьмого декабря 2024 года представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20250112/venesuela-1993313910.html
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в мире, россия, москва, дональд трамп, башар асад, николас мадуро, венесуэла
В мире, Россия, Москва, Дональд Трамп, Башар Асад, Николас Мадуро, Венесуэла
Администрация Трампа хочет смены власти в Венесуэле, пишут СМИ

Axios: администрация Трампа хочет смены власти в Венесуэле без военных действий

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены правительства и главы Венесуэлы Николаса Мадуро, однако, по словам представителей администрации, это не предполагает военных действий в стране, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванный источник из администрации Трампа.
Как отметили неназванные советники Трампа, команда избранного президента хочет, чтобы Мадуро "постигла та же участь", что и президента Сирии Башара Асада, оставившего свой пост 8 декабря 2024 года. Советники сказали порталу, что "смена режима" в Венесуэле необязательно означает военные действия.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Революционный процесс в Венесуэле углубится, заявил депутат Прието
12 января, 07:51
"Мы (США - ред.) не будем против, если Мадуро станет соседом Асада в Москве", - заявил Axios неназванный советник Трампа, задействованный в обсуждениях внешней политики.
Портал отмечает, что интерес Трампа к смене властей в Венесуэле усилился на фоне намерения президента США Джо Байдена направить в конгресс свое решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма.
Восьмого декабря 2024 года представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Венесуэла намерена строить многополярный мир вместе с БРИКС, заявил Мадуро
10 января, 19:50
 
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