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В Вашингтоне подают специальное меню в честь инаугурации Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
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18:26 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/vashington-1994500351.html
В Вашингтоне подают специальное меню в честь инаугурации Трампа, пишут СМИ
В Вашингтоне подают специальное меню в честь инаугурации Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
В Вашингтоне подают специальное меню в честь инаугурации Трампа, пишут СМИ
Рестораны и бары Вашингтона подают специальное меню в честь предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T18:26:00+03:00
2025-01-19T18:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Рестораны и бары Вашингтона подают специальное меню в честь предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News. Как говорится в сообщении, в баре отеля "Уотергейт", известному по скандалу с прослушкой времен Ричарда Никсона, подают бургер, картошку фри с золотым трюфелем и диетическую колу - любимый набор Трампа. Из других инаугурационных вариантов: набор мини-закусок из мраморной говядины, лобстеров и икры, отмечает телеканал. Ресторан Salamander предлагает "Заказ 47": меню на двоих включает виски, вино и закуски от шефа, говорится в сообщении. New Heights Restaurant предлагает меню из трех блюд, которые подавались на официальных обедах в Капитолии в честь инаугурации последних президентов, информирует телеканал. Инаугурация Трампа состоится 20 января, в полдень по местному времени он вступит в должность и станет 47-м президентом США.
https://ria.ru/20250118/tramp-1994393633.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, ричард никсон, капитолий
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Ричард Никсон, Капитолий
В Вашингтоне подают специальное меню в честь инаугурации Трампа, пишут СМИ

Fox News: рестораны и бары Вашингтона подают меню в честь инаугурации Трампа

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Рестораны и бары Вашингтона подают специальное меню в честь предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.
Как говорится в сообщении, в баре отеля "Уотергейт", известному по скандалу с прослушкой времен Ричарда Никсона, подают бургер, картошку фри с золотым трюфелем и диетическую колу - любимый набор Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В сенате США рассказали о последствиях переноса инаугурации Трампа
18 января, 18:09
Из других инаугурационных вариантов: набор мини-закусок из мраморной говядины, лобстеров и икры, отмечает телеканал.
Ресторан Salamander предлагает "Заказ 47": меню на двоих включает виски, вино и закуски от шефа, говорится в сообщении.
New Heights Restaurant предлагает меню из трех блюд, которые подавались на официальных обедах в Капитолии в честь инаугурации последних президентов, информирует телеканал.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, в полдень по местному времени он вступит в должность и станет 47-м президентом США.
Ротонда Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Смена места инаугурации Трампа застала тысячи людей врасплох, пишет WP
18 января, 08:42
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампРичард НиксонКапитолий
 
 
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