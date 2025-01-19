https://ria.ru/20250119/vashington-1994500351.html

В Вашингтоне подают специальное меню в честь инаугурации Трампа, пишут СМИ

В Вашингтоне подают специальное меню в честь инаугурации Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025

В Вашингтоне подают специальное меню в честь инаугурации Трампа, пишут СМИ

Рестораны и бары Вашингтона подают специальное меню в честь предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T18:26:00+03:00

2025-01-19T18:26:00+03:00

2025-01-19T18:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Рестораны и бары Вашингтона подают специальное меню в честь предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News. Как говорится в сообщении, в баре отеля "Уотергейт", известному по скандалу с прослушкой времен Ричарда Никсона, подают бургер, картошку фри с золотым трюфелем и диетическую колу - любимый набор Трампа. Из других инаугурационных вариантов: набор мини-закусок из мраморной говядины, лобстеров и икры, отмечает телеканал. Ресторан Salamander предлагает "Заказ 47": меню на двоих включает виски, вино и закуски от шефа, говорится в сообщении. New Heights Restaurant предлагает меню из трех блюд, которые подавались на официальных обедах в Капитолии в честь инаугурации последних президентов, информирует телеканал. Инаугурация Трампа состоится 20 января, в полдень по местному времени он вступит в должность и станет 47-м президентом США.

https://ria.ru/20250118/tramp-1994393633.html

https://ria.ru/20250118/trump-1994335036.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, ричард никсон, капитолий