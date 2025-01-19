https://ria.ru/20250119/usmanov-1994481674.html

В Швейцарии вынесли решение по активам бывших трастов Усманова

В Швейцарии вынесли решение по активам бывших трастов Усманова - РИА Новости, 19.01.2025

В Швейцарии вынесли решение по активам бывших трастов Усманова

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии разблокировал более 6,5 миллиона евро на счетах в банке Credit Suisse трастов, ранее... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T15:56:00+03:00

2025-01-19T15:56:00+03:00

2025-01-19T15:56:00+03:00

швейцария

алишер усманов

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии разблокировал более 6,5 миллиона евро на счетах в банке Credit Suisse трастов, ранее связанных с российским миллиардером Алишером Усмановым, пишет Tages-Anzeiger со ссылкой на решение ведомства."Летом и осенью 2022 года женевская трастовая компания подавала в SECO несколько запросов на разблокировку средств Усманова со счетов в Credit Suisse <…> на содержание двух вертолетов и недвижимости", — говорится в публикации.Как отмечает издание, подобное решение позволяет не тратить деньги налогоплательщиков на содержание конфискованной собственности российских бизнесменов.При этом адвокат бизнесмена пояснил газете, что воздушные суда и недвижимость принадлежат не Усманову, а трастам, которые он учредил много лет назад.Усманов занимает девятую строчку в рейтинге богатейших россиян по данным Bloomberg Billionaires Index. В 2022 году ЕС включил предпринимателя в санкционные списки. Позже стало известно, что он обжаловал эти санкции.

https://ria.ru/20241104/usmanov-1981792377.html

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швейцария, алишер усманов, credit suisse , в мире