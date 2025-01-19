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В Швейцарии вынесли решение по активам бывших трастов Усманова - РИА Новости, 19.01.2025
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15:56 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/usmanov-1994481674.html
В Швейцарии вынесли решение по активам бывших трастов Усманова
В Швейцарии вынесли решение по активам бывших трастов Усманова - РИА Новости, 19.01.2025
В Швейцарии вынесли решение по активам бывших трастов Усманова
Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии разблокировал более 6,5 миллиона евро на счетах в банке Credit Suisse трастов, ранее... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T15:56:00+03:00
2025-01-19T15:56:00+03:00
швейцария
алишер усманов
credit suisse
в мире
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии разблокировал более 6,5 миллиона евро на счетах в банке Credit Suisse трастов, ранее связанных с российским миллиардером Алишером Усмановым, пишет Tages-Anzeiger со ссылкой на решение ведомства."Летом и осенью 2022 года женевская трастовая компания подавала в SECO несколько запросов на разблокировку средств Усманова со счетов в Credit Suisse &lt;…&gt; на содержание двух вертолетов и недвижимости", — говорится в публикации.Как отмечает издание, подобное решение позволяет не тратить деньги налогоплательщиков на содержание конфискованной собственности российских бизнесменов.При этом адвокат бизнесмена пояснил газете, что воздушные суда и недвижимость принадлежат не Усманову, а трастам, которые он учредил много лет назад.Усманов занимает девятую строчку в рейтинге богатейших россиян по данным Bloomberg Billionaires Index. В 2022 году ЕС включил предпринимателя в санкционные списки. Позже стало известно, что он обжаловал эти санкции.
https://ria.ru/20241104/usmanov-1981792377.html
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швейцария, алишер усманов, credit suisse , в мире
Швейцария, Алишер Усманов, Credit Suisse , В мире
В Швейцарии вынесли решение по активам бывших трастов Усманова

В Швейцарии решили разблокировать часть активов бывших трастов Усманова

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Алишер Усманов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии разблокировал более 6,5 миллиона евро на счетах в банке Credit Suisse трастов, ранее связанных с российским миллиардером Алишером Усмановым, пишет Tages-Anzeiger со ссылкой на решение ведомства.
"Летом и осенью 2022 года женевская трастовая компания подавала в SECO несколько запросов на разблокировку средств Усманова со счетов в Credit Suisse <…> на содержание двух вертолетов и недвижимости", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, подобное решение позволяет не тратить деньги налогоплательщиков на содержание конфискованной собственности российских бизнесменов.
При этом адвокат бизнесмена пояснил газете, что воздушные суда и недвижимость принадлежат не Усманову, а трастам, которые он учредил много лет назад.
Усманов занимает девятую строчку в рейтинге богатейших россиян по данным Bloomberg Billionaires Index. В 2022 году ЕС включил предпринимателя в санкционные списки. Позже стало известно, что он обжаловал эти санкции.
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