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"Давайте договоримся". В США высказались о происходящем на Украине
"Давайте договоримся". В США высказались о происходящем на Украине - РИА Новости, 19.01.2025
"Давайте договоримся". В США высказались о происходящем на Украине
Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала назвал бессердечным заявление советника Дональда Трампа по национальной безопасности... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T04:43:00+03:00
2025-01-19T04:43:00+03:00
2025-01-19T05:18:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала назвал бессердечным заявление советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолца о мобилизации на Украине.Выступая на американском телеканале, Уолц намекнул на недостаточную борьбу украинцев за демократию, добавив, что если бы Киев снизил призывной возраст до 18 лет, то это дало бы возможность "генерировать сотни тысяч новых солдат"."Это кажется бессердечным просто говорить, что они не сделали все возможное. <...> Лучшим решением было бы прийти и просто сказать: "Хорошо, давайте договоримся о сделке, попытаемся это сделать". <...> Но вместо этого Майк Уолц говорит, чтобы мобилизовали новое поколение молодых людей", — заявил офицер.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.
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в мире, сша, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп
"Давайте договоримся". В США высказались о происходящем на Украине
Подполковник Дэвис назвал бессердечным заявление Уолца о мобилизации 18-летних