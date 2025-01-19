"Как по учебнику". СМИ раскрыли тактику Зеленского в отношении Трампа
CNN: Зеленский подлизывается к Трампу в надежде на помощь
© Фото : The Presidential Office of UkraineДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается умаслить избранного президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.
"Мировые лидеры спешили завоевать расположение Дональда Трампа с момента его переизбрания на пост президента США , и, пожалуй, больше всего в этом плане стараются на Украине", — говорится в материале.
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Авторы статьи подчеркивают, что Зеленский не единственный украинец, который стремится "умаслить Трампа". По данным местных СМИ, в ноябре депутат от партии главы киевского режима "Слуга Народа" даже выдвинул американского политика на Нобелевскую премию мира.
Отмечается, что такой подход не является новым для Киева. В статье CNN в 2019 году восхваления Трампа Зеленским уже называли "подлизыванием по учебнику".
Избранный президент США ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
В декабре Трамп на пресс-конференции в штате Флорида заявил, что не пригласил Зеленского на церемонию его вступления в должность президента США. Инаугурация состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.