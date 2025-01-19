https://ria.ru/20250119/ukraine-1994483417.html

"Как по учебнику". СМИ раскрыли тактику Зеленского в отношении Трампа

"Как по учебнику". СМИ раскрыли тактику Зеленского в отношении Трампа - РИА Новости, 19.01.2025

"Как по учебнику". СМИ раскрыли тактику Зеленского в отношении Трампа

Владимир Зеленский пытается умаслить избранного президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T16:08:00+03:00

2025-01-19T16:08:00+03:00

2025-01-19T19:09:00+03:00

в мире

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

украина

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988557537_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_23d16281927193910867fda474408fd6.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается умаслить избранного президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN."Мировые лидеры спешили завоевать расположение Дональда Трампа с момента его переизбрания на пост президента США , и, пожалуй, больше всего в этом плане стараются на Украине", — говорится в материале.Авторы статьи подчеркивают, что Зеленский не единственный украинец, который стремится "умаслить Трампа". По данным местных СМИ, в ноябре депутат от партии главы киевского режима "Слуга Народа" даже выдвинул американского политика на Нобелевскую премию мира.Отмечается, что такой подход не является новым для Киева. В статье CNN в 2019 году восхваления Трампа Зеленским уже называли "подлизыванием по учебнику".Избранный президент США ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.В декабре Трамп на пресс-конференции в штате Флорида заявил, что не пригласил Зеленского на церемонию его вступления в должность президента США. Инаугурация состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994476322.html

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, украина, джо байден