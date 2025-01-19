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Сырский заявил о разработке системы ПВО - РИА Новости, 19.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:12 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/ukraina-1994520063.html
Сырский заявил о разработке системы ПВО
Сырский заявил о разработке системы ПВО - РИА Новости, 19.01.2025
Сырский заявил о разработке системы ПВО
Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что Украина работает над созданием собственного комплекса противовоздушной обороны, хочет, чтобы он был не хуже... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T22:12:00+03:00
2025-01-19T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
александр сырский
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что Украина работает над созданием собственного комплекса противовоздушной обороны, хочет, чтобы он был не хуже американской системы Patriot. "Мы еще в советские времена производили все системы управления для ЗРК, у нас есть мощности и возможности создать, и ведутся работы по созданию своего собственного комплекса ПВО… Надеюсь, по своим характеристикам, он будет не хуже, чем Patriot", - сказал Сырский в интервью украинскому телеканалу ТСН. Также он утверждает, что ведутся работы по созданию украинской противоракетной и ракетной систем. "Надеюсь в ближайшее время получим желаемый результат", - добавил Сырский. Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин ранее заявил, что Киев располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров. Владимир Зеленский 24 августа заявлял об испытании других ракет-дронов - "Паляница", а министр обороны Украины Рустем Умеров 4 декабря сообщал о начале серийного производства этого вида оружия. ВСУ регулярно наносят удары по регионам России в границах до 2022 года, в частности, неоднократно сообщалось об ударах по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Киев также неоднократно просил западных союзников разрешить ему бить по России переданным ими дальнобойным оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html
https://ria.ru/20250119/syrskiy-1994510292.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский
Сырский заявил о разработке системы ПВО

Сырский заявил, что Украина разрабатывает собственную систему ПВО

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что Украина работает над созданием собственного комплекса противовоздушной обороны, хочет, чтобы он был не хуже американской системы Patriot.
"Мы еще в советские времена производили все системы управления для ЗРК, у нас есть мощности и возможности создать, и ведутся работы по созданию своего собственного комплекса ПВО… Надеюсь, по своим характеристикам, он будет не хуже, чем Patriot", - сказал Сырский в интервью украинскому телеканалу ТСН.
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Также он утверждает, что ведутся работы по созданию украинской противоракетной и ракетной систем.
"Надеюсь в ближайшее время получим желаемый результат", - добавил Сырский.
Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин ранее заявил, что Киев располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров. Владимир Зеленский 24 августа заявлял об испытании других ракет-дронов - "Паляница", а министр обороны Украины Рустем Умеров 4 декабря сообщал о начале серийного производства этого вида оружия.
ВСУ регулярно наносят удары по регионам России в границах до 2022 года, в частности, неоднократно сообщалось об ударах по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Киев также неоднократно просил западных союзников разрешить ему бить по России переданным ими дальнобойным оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныАлександр Сырский
 
 
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