https://ria.ru/20250119/ukraina-1994513356.html

Сотрудники харьковского военкомата избили прохожего

Сотрудники харьковского военкомата избили прохожего - РИА Новости, 19.01.2025

Сотрудники харьковского военкомата избили прохожего

Сотрудники военкомата избили на улице в Харькове молодого человека, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T20:18:00+03:00

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2025-01-19T20:18:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата избили на улице в Харькове молодого человека, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Харькове сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) побили парня. Вмешались прохожие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На опубликованном издание видео мужчины в военной форме бьют молодого человека, за него вступились прохожие. Из-за чего произошел конфликт и чем закончилось, не уточняется. "Страна" предполагает, что сотрудники военкомата могли находиться в нетрезвом состоянии. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250119/syrskiy-1994510292.html

https://ria.ru/20250118/poroshenko-1994380311.html

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в мире, украина, харьков, вооруженные силы украины