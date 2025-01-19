https://ria.ru/20250119/ukraina-1994507690.html

США никогда не верили в победу Украины, заявил экс-глава СНБ

США никогда не верили в победу Украины, заявил экс-глава СНБ - РИА Новости, 19.01.2025

США никогда не верили в победу Украины, заявил экс-глава СНБ

США сознательно не говорили о территориальных параметрах в вопросе поддержки Киева, так как считали, что Украина не сможет "вернуть" утраченные земли, заявил... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T19:28:00+03:00

2025-01-19T19:28:00+03:00

2025-01-19T19:28:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США сознательно не говорили о территориальных параметрах в вопросе поддержки Киева, так как считали, что Украина не сможет "вернуть" утраченные земли, заявил бывший старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрик Грин. Как указывает журнал Time, которому Грин дал интервью, победа Украины никогда не значилась в списке из трех целей, установленных президентом США Джо Байдена после начала спецоперации РФ, а фраза Белого дома для описания своей задачи в то время о поддержке Киева "столько, сколько потребуется", была преднамеренно сформулирована расплывчато. Грин отметил, что по мнению Белого дома, "вернуть" все территории Украина не смогла бы даже при мощной поддержке Запада, пишет издание. "Мы сознательно не говорили о территориальных параметрах... В конечном счете это ("возвращение" Украиной земель - ред.) не могло стать историей успеха. Более важной целью было, чтобы Украина выжила как суверенная, демократическая страна, свободная для интеграции с Западом", - заявил экс-чиновник в интервью. Как отмечает журнал, двумя другими целями Байдена были сохранение единства США с союзниками и предотвращение прямого конфликта между Россией и НАТО. В материале издания высказывается предположение, что Байден достиг этих целей. Грин заявил журналу, что в этом случае речь идет о таком виде "успеха", при котором "не испытывают восторга", поскольку, по словам экс-чиновника, Украина "испытывает много страданий", и нет ясности, к чему это в конечном счете приведет. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20250119/uolts-1994425784.html

https://ria.ru/20250117/sposob-1994239599.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир путин, нато