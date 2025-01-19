США никогда не верили в победу Украины, заявил экс-глава СНБ
Экс-глава СНБ Грин: США не верят в способность Украины вернуть свои земли
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США сознательно не говорили о территориальных параметрах в вопросе поддержки Киева, так как считали, что Украина не сможет "вернуть" утраченные земли, заявил бывший старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрик Грин.
Как указывает журнал Time, которому Грин дал интервью, победа Украины никогда не значилась в списке из трех целей, установленных президентом США Джо Байдена после начала спецоперации РФ, а фраза Белого дома для описания своей задачи в то время о поддержке Киева "столько, сколько потребуется", была преднамеренно сформулирована расплывчато. Грин отметил, что по мнению Белого дома, "вернуть" все территории Украина не смогла бы даже при мощной поддержке Запада, пишет издание.
"Мы сознательно не говорили о территориальных параметрах... В конечном счете это ("возвращение" Украиной земель - ред.) не могло стать историей успеха. Более важной целью было, чтобы Украина выжила как суверенная, демократическая страна, свободная для интеграции с Западом", - заявил экс-чиновник в интервью.
Как отмечает журнал, двумя другими целями Байдена были сохранение единства США с союзниками и предотвращение прямого конфликта между Россией и НАТО. В материале издания высказывается предположение, что Байден достиг этих целей. Грин заявил журналу, что в этом случае речь идет о таком виде "успеха", при котором "не испытывают восторга", поскольку, по словам экс-чиновника, Украина "испытывает много страданий", и нет ясности, к чему это в конечном счете приведет.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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