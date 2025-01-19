https://ria.ru/20250119/ukraina-1994494501.html
В Сумской области прогремели взрывы
В Сумской области прогремели взрывы - РИА Новости, 19.01.2025
В Сумской области прогремели взрывы
В Сумской области Украины прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило издание Новости.LIVE в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T17:23:00+03:00
2025-01-19T17:23:00+03:00
2025-01-19T17:49:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Сумской области Украины прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило издание Новости.LIVE в Telegram-канале."Взрывы прозвучали в Сумской области", — говорится в публикации.С 11:50 мск в регионе звучит сигнал воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250112/podpole-1993388289.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Сумской области прогремели взрывы
В Сумской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги