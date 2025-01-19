https://ria.ru/20250119/ukraina-1994490253.html

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.01.2025

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T17:06:00+03:00

2025-01-19T17:06:00+03:00

2025-01-19T17:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сумская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 11.50 мск сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. В 15.17 ее объявили в Харьковской области, после 16.30 - в Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сумская область, вооруженные силы украины