Зеленский ввел санкции против 18 политиков и культурных деятелей
Зеленский лишил госнаград 18 политиков и артистов из России и Украины
© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сенатора РФ от парламента Крыма Сергея Карякина, балетмейстера Вадима Писарева.
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"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению", - говорится в указе Зеленского, опубликованном на сайте его офиса.
К документу прилагается список, в котором указаны 18 лиц. Среди них депутат Рады Нестор Шуфрич, руководитель парламентской группы украинской партии "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко, экс-депутат Рады Евгений Мураев, экс-лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко, сенатор от парламента Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин, народный артист Украинской ССР, балетмейстер Вадим Писарев, советский, российский киноактер и сценарист, народный артист Украины и России Илья Резник, оперный певец Василий Герелло, украинская журналистка Светлана Крюкова.
Санкции предусматривают лишение госнаград и экономические санкции в виде блокирования активов на 10 лет.
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