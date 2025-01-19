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Зеленский ввел санкции против 18 политиков и культурных деятелей

Зеленский ввел санкции против 18 политиков и культурных деятелей - РИА Новости, 19.01.2025

Зеленский ввел санкции против 18 политиков и культурных деятелей

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T17:03:00+03:00

2025-01-19T17:03:00+03:00

2025-01-19T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сенатора РФ от парламента Крыма Сергея Карякина, балетмейстера Вадима Писарева. "Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению", - говорится в указе Зеленского, опубликованном на сайте его офиса. К документу прилагается список, в котором указаны 18 лиц. Среди них депутат Рады Нестор Шуфрич, руководитель парламентской группы украинской партии "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко, экс-депутат Рады Евгений Мураев, экс-лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко, сенатор от парламента Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин, народный артист Украинской ССР, балетмейстер Вадим Писарев, советский, российский киноактер и сценарист, народный артист Украины и России Илья Резник, оперный певец Василий Герелло, украинская журналистка Светлана Крюкова. Санкции предусматривают лишение госнаград и экономические санкции в виде блокирования активов на 10 лет.

https://rsport.ria.ru/20241120/timoschuk-1984784363.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, владимир зеленский, нестор шуфрич, сергей карякин, верховная рада украины, в мире