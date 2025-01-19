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Зеленский ввел санкции против 18 политиков и культурных деятелей - РИА Новости, 19.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:03 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/ukraina-1994489467.html
Зеленский ввел санкции против 18 политиков и культурных деятелей
Зеленский ввел санкции против 18 политиков и культурных деятелей - РИА Новости, 19.01.2025
Зеленский ввел санкции против 18 политиков и культурных деятелей
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T17:03:00+03:00
2025-01-19T17:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
нестор шуфрич
сергей карякин
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сенатора РФ от парламента Крыма Сергея Карякина, балетмейстера Вадима Писарева. "Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению", - говорится в указе Зеленского, опубликованном на сайте его офиса. К документу прилагается список, в котором указаны 18 лиц. Среди них депутат Рады Нестор Шуфрич, руководитель парламентской группы украинской партии "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко, экс-депутат Рады Евгений Мураев, экс-лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко, сенатор от парламента Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин, народный артист Украинской ССР, балетмейстер Вадим Писарев, советский, российский киноактер и сценарист, народный артист Украины и России Илья Резник, оперный певец Василий Герелло, украинская журналистка Светлана Крюкова. Санкции предусматривают лишение госнаград и экономические санкции в виде блокирования активов на 10 лет.
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россия, украина, владимир зеленский, нестор шуфрич, сергей карякин, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Нестор Шуфрич, Сергей Карякин, Верховная Рада Украины, В мире
Зеленский ввел санкции против 18 политиков и культурных деятелей

Зеленский лишил госнаград 18 политиков и артистов из России и Украины

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сенатора РФ от парламента Крыма Сергея Карякина, балетмейстера Вадима Писарева.
«
"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению", - говорится в указе Зеленского, опубликованном на сайте его офиса.
К документу прилагается список, в котором указаны 18 лиц. Среди них депутат Рады Нестор Шуфрич, руководитель парламентской группы украинской партии "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко, экс-депутат Рады Евгений Мураев, экс-лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко, сенатор от парламента Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин, народный артист Украинской ССР, балетмейстер Вадим Писарев, советский, российский киноактер и сценарист, народный артист Украины и России Илья Резник, оперный певец Василий Герелло, украинская журналистка Светлана Крюкова.
Санкции предусматривают лишение госнаград и экономические санкции в виде блокирования активов на 10 лет.
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