https://ria.ru/20250119/ukraina-1994487892.html

На Украине назначили главой академии сухопутных войск полковника ВСУ

На Украине назначили главой академии сухопутных войск полковника ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025

На Украине назначили главой академии сухопутных войск полковника ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил руководителем национальной академии сухопутных войск причастного к обстрелам Донбасса полковника ВСУ Романа... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T16:57:00+03:00

2025-01-19T16:57:00+03:00

2025-01-19T17:38:00+03:00

в мире

украина

донбасс

донецк

роман качур

рустем умеров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984436244_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bcf05b2356adec5b2edf6f9a1083276c.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил руководителем национальной академии сухопутных войск причастного к обстрелам Донбасса полковника ВСУ Романа Качура. Минобороны Украины 18 декабря сообщило об увольнении Павла Ткачука с должности начальника национальной академии сухопутных войск после проведенного аудита. Учебное учреждение он возглавлял с 2009 года. "По результатам голосования в приложении "Армия+", где военные имели возможность избрать нового руководителя национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, наибольшую поддержку получил полковник Роман Качур… Подписал приказ о назначении полковника Качура на эту важную должность", - приводит слова Умерова Telegram-канал минобороны Украины. По его словам, перед новым руководителям стоят задачи провести полный аудит работы академии, повысить качество подготовки военных, офицеров и сержантов, реформировать военное образование. Полковник Качур командовал 55 отдельной артиллерийской бригадой ВСУ. Имеет звание герой Украины. Принимал участие в боях, в частности в Донбассе, причастен к обстрелам Донецка.

https://ria.ru/20241011/zamministra-1977671405.html

https://ria.ru/20241226/ukraina-1991566999.html

украина

донбасс

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донбасс, донецк, роман качур, рустем умеров, вооруженные силы украины