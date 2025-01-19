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На Украине назначили главой академии сухопутных войск полковника ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025
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16:57 19.01.2025 (обновлено: 17:38 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/ukraina-1994487892.html
На Украине назначили главой академии сухопутных войск полковника ВСУ
На Украине назначили главой академии сухопутных войск полковника ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025
На Украине назначили главой академии сухопутных войск полковника ВСУ
Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил руководителем национальной академии сухопутных войск причастного к обстрелам Донбасса полковника ВСУ Романа... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T16:57:00+03:00
2025-01-19T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил руководителем национальной академии сухопутных войск причастного к обстрелам Донбасса полковника ВСУ Романа Качура. Минобороны Украины 18 декабря сообщило об увольнении Павла Ткачука с должности начальника национальной академии сухопутных войск после проведенного аудита. Учебное учреждение он возглавлял с 2009 года. "По результатам голосования в приложении "Армия+", где военные имели возможность избрать нового руководителя национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, наибольшую поддержку получил полковник Роман Качур… Подписал приказ о назначении полковника Качура на эту важную должность", - приводит слова Умерова Telegram-канал минобороны Украины. По его словам, перед новым руководителям стоят задачи провести полный аудит работы академии, повысить качество подготовки военных, офицеров и сержантов, реформировать военное образование. Полковник Качур командовал 55 отдельной артиллерийской бригадой ВСУ. Имеет звание герой Украины. Принимал участие в боях, в частности в Донбассе, причастен к обстрелам Донецка.
https://ria.ru/20241011/zamministra-1977671405.html
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в мире, украина, донбасс, донецк, роман качур, рустем умеров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донбасс, Донецк, Роман Качур, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины
На Украине назначили главой академии сухопутных войск полковника ВСУ

Умеров назначил полковника ВСУ Качура руководителем академии сухопутных войск

CC BY-SA 4.0 / Andriy-bezruk / Роман Качур
Роман Качур - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
CC BY-SA 4.0 / Andriy-bezruk /
Роман Качур. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил руководителем национальной академии сухопутных войск причастного к обстрелам Донбасса полковника ВСУ Романа Качура.
Минобороны Украины 18 декабря сообщило об увольнении Павла Ткачука с должности начальника национальной академии сухопутных войск после проведенного аудита. Учебное учреждение он возглавлял с 2009 года.
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"По результатам голосования в приложении "Армия+", где военные имели возможность избрать нового руководителя национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, наибольшую поддержку получил полковник Роман Качур… Подписал приказ о назначении полковника Качура на эту важную должность", - приводит слова Умерова Telegram-канал минобороны Украины.
По его словам, перед новым руководителям стоят задачи провести полный аудит работы академии, повысить качество подготовки военных, офицеров и сержантов, реформировать военное образование.
Полковник Качур командовал 55 отдельной артиллерийской бригадой ВСУ. Имеет звание герой Украины. Принимал участие в боях, в частности в Донбассе, причастен к обстрелам Донецка.
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В миреУкраинаДонбассДонецкРоман КачурРустем УмеровВооруженные силы Украины
 
 
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