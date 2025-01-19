https://ria.ru/20250119/ukraina-1994483804.html

В Британии спрогнозировали будущее Украины после прихода к власти Трампа

В Британии спрогнозировали будущее Украины после прихода к власти Трампа - РИА Новости, 19.01.2025

В Британии спрогнозировали будущее Украины после прихода к власти Трампа

Читатели издания The Telegraph активно обсуждают статью о том, что в Киеве считают возможные переговоры с Москвой в нынешней ситуации катастрофой из-за слабой... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T16:10:00+03:00

2025-01-19T16:10:00+03:00

2025-01-19T16:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

москва

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994375396_0:6:3000:1694_1920x0_80_0_0_8272ab22e9c02629a6c115471362b695.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читатели издания The Telegraph активно обсуждают статью о том, что в Киеве считают возможные переговоры с Москвой в нынешней ситуации катастрофой из-за слабой позиции Украины. "У меня много родственников в Америке. Ни у кого из них нет ни малейшего интереса к Украине. Все они убежденные сторонники Трампа. Все они хотят, чтобы помощь Украине прекратилась немедленно. Украину ждет страшный шок в ближайшие месяцы" — написал один из комментаторов. "Скорейшие мирные переговоры означают катастрофическую ошибку для тех, кто надеялся урвать жирный куш от стиральной машинки под названием "Украина", — поддержал другой. "Мне жаль Украину. Но мы не можем больше оплачивать бесконечные боевые действия. В конфликтах нет ничего справедливого. Это должно прекратиться. И результат может оказаться не таким, как нам хотелось бы", — отметил пользователь. "Зеленский, а давай ты проведешь выборы или, может, референдум и выяснишь, чего хочет твой народ…" — поделился мнением еще один из читателей. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250119/ukraina-1994468396.html

https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994437889.html

украина

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, нато