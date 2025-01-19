В Британии спрогнозировали будущее Украины после прихода к власти Трампа
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читатели издания The Telegraph активно обсуждают статью о том, что в Киеве считают возможные переговоры с Москвой в нынешней ситуации катастрофой из-за слабой позиции Украины.
"У меня много родственников в Америке. Ни у кого из них нет ни малейшего интереса к Украине. Все они убежденные сторонники Трампа. Все они хотят, чтобы помощь Украине прекратилась немедленно. Украину ждет страшный шок в ближайшие месяцы" — написал один из комментаторов.
"У меня много родственников в Америке. Ни у кого из них нет ни малейшего интереса к Украине. Все они убежденные сторонники Трампа. Все они хотят, чтобы помощь Украине прекратилась немедленно. Украину ждет страшный шок в ближайшие месяцы" — написал один из комментаторов.
"Скорейшие мирные переговоры означают катастрофическую ошибку для тех, кто надеялся урвать жирный куш от стиральной машинки под названием "Украина", — поддержал другой.
"Мне жаль Украину. Но мы не можем больше оплачивать бесконечные боевые действия. В конфликтах нет ничего справедливого. Это должно прекратиться. И результат может оказаться не таким, как нам хотелось бы", — отметил пользователь.
"Зеленский, а давай ты проведешь выборы или, может, референдум и выяснишь, чего хочет твой народ…" — поделился мнением еще один из читателей.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам.
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"Мне жаль Украину. Но мы не можем больше оплачивать бесконечные боевые действия. В конфликтах нет ничего справедливого. Это должно прекратиться. И результат может оказаться не таким, как нам хотелось бы", — отметил пользователь.
"Зеленский, а давай ты проведешь выборы или, может, референдум и выяснишь, чего хочет твой народ…" — поделился мнением еще один из читателей.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>