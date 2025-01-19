https://ria.ru/20250119/ukraina-1994479400.html

На Украине разоблачили группу, вывезшую за границу более ста уклонистов

На Украине разоблачили группу, вывезшую за границу более ста уклонистов - РИА Новости, 19.01.2025

На Украине разоблачили группу, вывезшую за границу более ста уклонистов

Группа, незаконно переправившая за границу более 100 уклонистов и заработавшая на этом свыше миллиона долларов, разоблачена на Украине, в нее входили адвокат,... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T15:29:00+03:00

2025-01-19T15:29:00+03:00

2025-01-19T15:47:00+03:00

в мире

украина

вооруженные силы украины

генеральная прокуратура украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994481235_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3e55f424382799d01dcf6f30bca95ed.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Группа, незаконно переправившая за границу более 100 уклонистов и заработавшая на этом свыше миллиона долларов, разоблачена на Украине, в нее входили адвокат, сотрудники областной военной администрации и руководители благотворительных фондов, сообщили в воскресенье в офисе генпрокурора. "Разоблачена преступная организация, которая наладила схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Всего в состав преступной организации входили не менее 15 человек. Среди них - действующий адвокат, бывший депутат одного из областных советов, руководители благотворительных фондов, работники одной из областных военных администраций и другие лица", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По информации ведомства, с ноября 2022 года члены группы незаконно переправили за границу более 100 военнообязанных, пытающихся уклониться от мобилизации. Это позволило им заработать более миллиона долларов. "Механизм побега уклонистов наладили под видом оказания волонтерской помощи армии... Для достижения преступных целей участники группировки использовали имеющиеся коррупционные связи среди правоохранителей и должностных лиц органов государственной власти", - отметили в офисе генпрокурора. В ведомстве уточнили, что двое членов группы уже задержаны, шестерым предъявлено обвинение в создании преступной организации, незаконной переправке через границу, препятствовании законной деятельности ВСУ, Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля 2024 года заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину. В стране с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250118/poroshenko-1994380311.html

https://ria.ru/20241125/vsu-1985662645.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура украины