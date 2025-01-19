https://ria.ru/20250119/ukraina-1994468396.html

На Украине выступили с требованием после решения Шольца

На Украине выступили с требованием после решения Шольца - РИА Новости, 19.01.2025

На Украине выступили с требованием после решения Шольца

Украинская журналистка Диана Панченко призвала в соцсети X проверить, куда ушли переданные Европой Украине деньги. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T13:54:00+03:00

2025-01-19T13:54:00+03:00

2025-01-19T13:57:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко призвала в соцсети X проверить, куда ушли переданные Европой Украине деньги.Так она прокомментировала отказ канцлера Германии Олафа Шольца предоставить новую помощь Киеву. "Необходимо провести финансовый аудит предыдущих расходов на Украине. Я уверена, что после этого Германия захочет ввести санкции только против Зеленского", — говорится в публикации. Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают главы МИД и обороны Анналена Бербок и Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.

https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994437889.html

https://ria.ru/20250119/ukraina-1994450336.html

украина

германия

европа

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в мире, украина, германия, олаф шольц, европа