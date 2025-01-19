На Украине выступили с требованием после решения Шольца
Журналистка Панченко призвала Германию провести аудит на Украине
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко призвала в соцсети X проверить, куда ушли переданные Европой Украине деньги.
Так она прокомментировала отказ канцлера Германии Олафа Шольца предоставить новую помощь Киеву.
"Необходимо провести финансовый аудит предыдущих расходов на Украине. Я уверена, что после этого Германия захочет ввести санкции только против Зеленского", — говорится в публикации.
Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают главы МИД и обороны Анналена Бербок и Борис Писториус.
В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.
Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают главы МИД и обороны Анналена Бербок и Борис Писториус.
В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.