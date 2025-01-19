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На Украине выступили с требованием после решения Шольца - РИА Новости, 19.01.2025
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13:54 19.01.2025 (обновлено: 13:57 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/ukraina-1994468396.html
На Украине выступили с требованием после решения Шольца
На Украине выступили с требованием после решения Шольца - РИА Новости, 19.01.2025
На Украине выступили с требованием после решения Шольца
Украинская журналистка Диана Панченко призвала в соцсети X проверить, куда ушли переданные Европой Украине деньги. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T13:54:00+03:00
2025-01-19T13:57:00+03:00
в мире
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олаф шольц
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко призвала в соцсети X проверить, куда ушли переданные Европой Украине деньги.Так она прокомментировала отказ канцлера Германии Олафа Шольца предоставить новую помощь Киеву. "Необходимо провести финансовый аудит предыдущих расходов на Украине. Я уверена, что после этого Германия захочет ввести санкции только против Зеленского", — говорится в публикации. Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают главы МИД и обороны Анналена Бербок и Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.
https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994437889.html
https://ria.ru/20250119/ukraina-1994450336.html
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в мире, украина, германия, олаф шольц, европа
В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, Европа
На Украине выступили с требованием после решения Шольца

Журналистка Панченко призвала Германию провести аудит на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко призвала в соцсети X проверить, куда ушли переданные Европой Украине деньги.
Так она прокомментировала отказ канцлера Германии Олафа Шольца предоставить новую помощь Киеву.
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"Необходимо провести финансовый аудит предыдущих расходов на Украине. Я уверена, что после этого Германия захочет ввести санкции только против Зеленского", — говорится в публикации.

Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают главы МИД и обороны Анналена Бербок и Борис Писториус.

В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.
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В миреУкраинаГерманияОлаф ШольцЕвропа
 
 
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