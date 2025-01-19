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В Раде назвали вариант, который спасет Украину от потери государственности - РИА Новости, 19.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:39 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/ukraina-1994450336.html
В Раде назвали вариант, который спасет Украину от потери государственности
В Раде назвали вариант, который спасет Украину от потери государственности - РИА Новости, 19.01.2025
В Раде назвали вариант, который спасет Украину от потери государственности
Украина потеряет государственность без принятия условий избранного президента США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T10:39:00+03:00
2025-01-19T10:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дональд трамп
верховная рада украины
нато
киев
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украина потеряет государственность без принятия условий избранного президента США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "У Зеленского же останется выбор — или довести ситуацию до крайности, когда участники переговоров перейдут к миссии по установлению (принуждению) мира, что будет означать раздел Украины на 2 части. Или попытаться сохранить страну, приняв условия, которые предложит Трамп", — говорится в публикации. Он добавил, что если их не принять, то Украина действительно рискует потерять государственность. В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.Президент России Владимир Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.
https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994437889.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, верховная рада украины, нато, киев, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, НАТО, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В Раде назвали вариант, который спасет Украину от потери государственности

Нардеп Дубинский: Украина потеряет государственность без принятия условий Трампа

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украина потеряет государственность без принятия условий избранного президента США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

"У Зеленского же останется выбор — или довести ситуацию до крайности, когда участники переговоров перейдут к миссии по установлению (принуждению) мира, что будет означать раздел Украины на 2 части. Или попытаться сохранить страну, приняв условия, которые предложит Трамп", — говорится в публикации.
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Он добавил, что если их не принять, то Украина действительно рискует потерять государственность.

В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.

Президент России Владимир Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДональд ТрампВерховная Рада УкраиныНАТОКиевВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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