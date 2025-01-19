https://ria.ru/20250119/ugroza-1994509547.html

СМИ: Европу ждет новая угроза по завершении конфликта на Украине

СМИ: Европу ждет новая угроза по завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 19.01.2025

СМИ: Европу ждет новая угроза по завершении конфликта на Украине

Европу ждет очередной экономический кризис из-за конфликта на Украине, пишет издание Reuters. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T19:53:00+03:00

2025-01-19T19:53:00+03:00

2025-01-19T19:53:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Европу ждет очередной экономический кризис из-за конфликта на Украине, пишет издание Reuters."Значительная часть из более чем 4,3 миллиона украинцев, бежавших в ЕС с началом российской спецоперации, проживает в странах Центральной и Восточной Европы. Эти люди успешно нашли нишу на рынке труда. <...> Мирное соглашение на Украине станет благой вестью для всего региона, однако сопутствующий ему отток рабочих рук чреват проблемами", — говорится в тексте.Авторы статьи считают демографическую ситуацию в регионе "очень рискованной", и возвращение украинцев на родину после урегулирования конфликта только усугубит положение.МИД Украины в апреле направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину. Украинское издание "Страна.ua" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства. В конце июля центр обслуживания "Паспортный сервис" заявил о возобновлении приема заявок на оформление паспортов от военнообязанных граждан Украины за рубежом, но только от тех, которые обновили свои военно-учетные данные.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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украина

европа

восточная европа

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в мире, украина, европа, восточная европа, евросоюз