СМИ: Европу ждет новая угроза по завершении конфликта на Украине
Reuters: Европа столкнется с оттоком рабочих по окончании конфликта на Украине
© AP Photo / Virginia MayoАктеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Европу ждет очередной экономический кризис из-за конфликта на Украине, пишет издание Reuters.
"Значительная часть из более чем 4,3 миллиона украинцев, бежавших в ЕС с началом российской спецоперации, проживает в странах Центральной и Восточной Европы. Эти люди успешно нашли нишу на рынке труда. <...> Мирное соглашение на Украине станет благой вестью для всего региона, однако сопутствующий ему отток рабочих рук чреват проблемами", — говорится в тексте.
Авторы статьи считают демографическую ситуацию в регионе "очень рискованной", и возвращение украинцев на родину после урегулирования конфликта только усугубит положение.
МИД Украины в апреле направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину. Украинское издание "Страна.ua" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства. В конце июля центр обслуживания "Паспортный сервис" заявил о возобновлении приема заявок на оформление паспортов от военнообязанных граждан Украины за рубежом, но только от тех, которые обновили свои военно-учетные данные.
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