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СМИ: Европу ждет новая угроза по завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 19.01.2025
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19:53 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/ugroza-1994509547.html
СМИ: Европу ждет новая угроза по завершении конфликта на Украине
СМИ: Европу ждет новая угроза по завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 19.01.2025
СМИ: Европу ждет новая угроза по завершении конфликта на Украине
Европу ждет очередной экономический кризис из-за конфликта на Украине, пишет издание Reuters. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T19:53:00+03:00
2025-01-19T19:53:00+03:00
в мире
украина
европа
восточная европа
евросоюз
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Европу ждет очередной экономический кризис из-за конфликта на Украине, пишет издание Reuters."Значительная часть из более чем 4,3 миллиона украинцев, бежавших в ЕС с началом российской спецоперации, проживает в странах Центральной и Восточной Европы. Эти люди успешно нашли нишу на рынке труда. &lt;...&gt; Мирное соглашение на Украине станет благой вестью для всего региона, однако сопутствующий ему отток рабочих рук чреват проблемами", — говорится в тексте.Авторы статьи считают демографическую ситуацию в регионе "очень рискованной", и возвращение украинцев на родину после урегулирования конфликта только усугубит положение.МИД Украины в апреле направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину. Украинское издание "Страна.ua" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства. В конце июля центр обслуживания "Паспортный сервис" заявил о возобновлении приема заявок на оформление паспортов от военнообязанных граждан Украины за рубежом, но только от тех, которые обновили свои военно-учетные данные.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250119/trevoga-1994495034.html
https://ria.ru/20250119/skandal-1994502869.html
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96
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РИА Новости
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в мире, украина, европа, восточная европа, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Восточная Европа, Евросоюз
СМИ: Европу ждет новая угроза по завершении конфликта на Украине

Reuters: Европа столкнется с оттоком рабочих по окончании конфликта на Украине

© AP Photo / Virginia MayoАктеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Европу ждет очередной экономический кризис из-за конфликта на Украине, пишет издание Reuters.
"Значительная часть из более чем 4,3 миллиона украинцев, бежавших в ЕС с началом российской спецоперации, проживает в странах Центральной и Восточной Европы. Эти люди успешно нашли нишу на рынке труда. <...> Мирное соглашение на Украине станет благой вестью для всего региона, однако сопутствующий ему отток рабочих рук чреват проблемами", — говорится в тексте.
Уничтоженный БТР ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
"Катастрофически не хватает": на Западе забили тревогу из-за Украины
Вчера, 17:31
Авторы статьи считают демографическую ситуацию в регионе "очень рискованной", и возвращение украинцев на родину после урегулирования конфликта только усугубит положение.
МИД Украины в апреле направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину. Украинское издание "Страна.ua" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства. В конце июля центр обслуживания "Паспортный сервис" заявил о возобновлении приема заявок на оформление паспортов от военнообязанных граждан Украины за рубежом, но только от тех, которые обновили свои военно-учетные данные.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В Германии разгорелся скандал из-за поддержки Украины
Вчера, 18:48
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
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