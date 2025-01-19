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В Германии предупредили о последствиях возвращения Трампа в Белый дом - РИА Новости, 19.01.2025
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11:36 19.01.2025 (обновлено: 15:04 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/trump-1994455362.html
В Германии предупредили о последствиях возвращения Трампа в Белый дом
В Германии предупредили о последствиях возвращения Трампа в Белый дом - РИА Новости, 19.01.2025
В Германии предупредили о последствиях возвращения Трампа в Белый дом
Посол Германии в Вашингтоне Андреас Михаэлис предупредил, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа американские правоохранительные органы и СМИ лишатся... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T11:36:00+03:00
2025-01-19T15:04:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Посол Германии в Вашингтоне Андреас Михаэлис предупредил, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа американские правоохранительные органы и СМИ лишатся независимости, а крупные технологические компании получат право участвовать в управлении государством, следует из документа, попавшего в распоряжение агентства Reuters. В документе от 14 января говорится о том, что планы Трампа на второй срок приведут к "пересмотру конституционного строя: максимальной концентрации власти в руках президента в ущерб конгрессу и федеральным штатам", отмечает агентство. "Основные демократические принципы и система сдержек и противовесов будут существенно подорваны, законодательная власть, правоохранительные органы и СМИ лишатся независимости и будут использоваться в качестве инструмента политики, крупные технологические компании получат право участвовать в управлении государством", — приводит Reuters выдержку документа.Важнейшую роль в попытках Трампа реализовать эти планы будет играть судебная власть, в частности Верховный суд. А ключом к достижению целей избранного президента станет получение контроля над Министерством юстиции и ФБР, полагает Михаэлис. Он также предрекает пересмотр первой поправки к Конституции США и утверждает, что Трамп и Илон Маск уже предпринимают меры против критиков и не желающих сотрудничать с ними медиакомпаний. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
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в мире, сша, германия, дональд трамп, илон маск, джо байден, фбр, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Германия, Дональд Трамп, Илон Маск, Джо Байден, ФБР, Выборы президента США — 2024
В Германии предупредили о последствиях возвращения Трампа в Белый дом

Посол Михаэлис: основы демократии в США будут подорваны после возвращения Трампа

© AP Photo / John LocherДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / John Locher
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Посол Германии в Вашингтоне Андреас Михаэлис предупредил, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа американские правоохранительные органы и СМИ лишатся независимости, а крупные технологические компании получат право участвовать в управлении государством, следует из документа, попавшего в распоряжение агентства Reuters.
В документе от 14 января говорится о том, что планы Трампа на второй срок приведут к "пересмотру конституционного строя: максимальной концентрации власти в руках президента в ущерб конгрессу и федеральным штатам", отмечает агентство.
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"Основные демократические принципы и система сдержек и противовесов будут существенно подорваны, законодательная власть, правоохранительные органы и СМИ лишатся независимости и будут использоваться в качестве инструмента политики, крупные технологические компании получат право участвовать в управлении государством", — приводит Reuters выдержку документа.
Важнейшую роль в попытках Трампа реализовать эти планы будет играть судебная власть, в частности Верховный суд. А ключом к достижению целей избранного президента станет получение контроля над Министерством юстиции и ФБР, полагает Михаэлис. Он также предрекает пересмотр первой поправки к Конституции США и утверждает, что Трамп и Илон Маск уже предпринимают меры против критиков и не желающих сотрудничать с ними медиакомпаний.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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