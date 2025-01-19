В Германии предупредили о последствиях возвращения Трампа в Белый дом
Посол Михаэлис: основы демократии в США будут подорваны после возвращения Трампа
© AP Photo / John LocherДональд Трамп
© AP Photo / John Locher
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Посол Германии в Вашингтоне Андреас Михаэлис предупредил, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа американские правоохранительные органы и СМИ лишатся независимости, а крупные технологические компании получат право участвовать в управлении государством, следует из документа, попавшего в распоряжение агентства Reuters.
В документе от 14 января говорится о том, что планы Трампа на второй срок приведут к "пересмотру конституционного строя: максимальной концентрации власти в руках президента в ущерб конгрессу и федеральным штатам", отмечает агентство.
Идеология трампизма изменит США и весь мир
13 января, 08:00
"Основные демократические принципы и система сдержек и противовесов будут существенно подорваны, законодательная власть, правоохранительные органы и СМИ лишатся независимости и будут использоваться в качестве инструмента политики, крупные технологические компании получат право участвовать в управлении государством", — приводит Reuters выдержку документа.
Важнейшую роль в попытках Трампа реализовать эти планы будет играть судебная власть, в частности Верховный суд. А ключом к достижению целей избранного президента станет получение контроля над Министерством юстиции и ФБР, полагает Михаэлис. Он также предрекает пересмотр первой поправки к Конституции США и утверждает, что Трамп и Илон Маск уже предпринимают меры против критиков и не желающих сотрудничать с ними медиакомпаний.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
США готовятся торговать, а Европа — воевать
1 декабря 2024, 08:00