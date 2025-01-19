https://ria.ru/20250119/trump-1994455362.html

В Германии предупредили о последствиях возвращения Трампа в Белый дом

В Германии предупредили о последствиях возвращения Трампа в Белый дом - РИА Новости, 19.01.2025

В Германии предупредили о последствиях возвращения Трампа в Белый дом

Посол Германии в Вашингтоне Андреас Михаэлис предупредил, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа американские правоохранительные органы и СМИ лишатся... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T11:36:00+03:00

2025-01-19T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Посол Германии в Вашингтоне Андреас Михаэлис предупредил, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа американские правоохранительные органы и СМИ лишатся независимости, а крупные технологические компании получат право участвовать в управлении государством, следует из документа, попавшего в распоряжение агентства Reuters. В документе от 14 января говорится о том, что планы Трампа на второй срок приведут к "пересмотру конституционного строя: максимальной концентрации власти в руках президента в ущерб конгрессу и федеральным штатам", отмечает агентство. "Основные демократические принципы и система сдержек и противовесов будут существенно подорваны, законодательная власть, правоохранительные органы и СМИ лишатся независимости и будут использоваться в качестве инструмента политики, крупные технологические компании получат право участвовать в управлении государством", — приводит Reuters выдержку документа.Важнейшую роль в попытках Трампа реализовать эти планы будет играть судебная власть, в частности Верховный суд. А ключом к достижению целей избранного президента станет получение контроля над Министерством юстиции и ФБР, полагает Михаэлис. Он также предрекает пересмотр первой поправки к Конституции США и утверждает, что Трамп и Илон Маск уже предпринимают меры против критиков и не желающих сотрудничать с ними медиакомпаний. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

https://ria.ru/20241201/evropa-1986628747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, германия, дональд трамп, илон маск, джо байден, фбр, выборы президента сша — 2024