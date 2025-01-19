Трамп может частично снять санкции против России, считают аналитики
Доцент НИУ ВШЭ Бондаренко: Трамп может частично смягчить санкции против России
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Приход к власти в США Дональда Трампа означает частичную либерализацию санкционной политики в отношении России: новый президент может "закрывать глаза" на расчеты через систему SWIFT, а также снять некоторые действующие ограничения с финансового сектора, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом США и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. Трамп приступит к президентским обязанностям в довольно проблемных условиях. Так, доля США в мировой экономике при Байдене впервые опустилась ниже 15%, по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю 14,76%, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка и МВФ. При нем же многие страны активизировали борьбу с долларом, чтобы снизить зависимость от него в расчетах и резервах, ускорили разработки национальных цифровых валют.
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"В отношении России присутствует неопределенность, но мы надеемся на позитив: мирный договор, частичное снятие санкций, по крайней мере, с части финсектора и, возможно, с некоторых видов ресурсов, таких как уран и титан", - заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Вашингтон весной прошлого года запретил импорт российского алюминия, меди, никеля и урана - в отношении последнего до 2028 года предусмотрено продолжение таких поставок в отдельных случаях. Россия в ответ на санкции и сама приняла решение ограничить экспорт.
Либерализации по российским санкциям ждет и доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. "Одна из ключевых тем при президентстве Трампа - вероятное смягчение некоторых санкций в отношении России или "закрытие глаз" на исполнение все еще действующих санкций – особенно в части транзакций в долларах США, в том числе через систему SWIFT", - отметила она.
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Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.
Однако четкие прогнозы по теме санкций давать все-таки затруднительно, обращает внимание главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. "Новый курс в крупнейшей экономике мира, скорее, положителен для рынков сырья и, следовательно, для нашей экономики. Что касается санкций, то здесь решения принимаются вне экономической логики", - заметил он.
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