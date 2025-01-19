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Трамп может частично снять санкции против России, считают аналитики - РИА Новости, 19.01.2025
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09:28 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/trump-1994440078.html
Трамп может частично снять санкции против России, считают аналитики
Трамп может частично снять санкции против России, считают аналитики - РИА Новости, 19.01.2025
Трамп может частично снять санкции против России, считают аналитики
Приход к власти в США Дональда Трампа означает частичную либерализацию санкционной политики в отношении России: новый президент может "закрывать глаза" на... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T09:28:00+03:00
2025-01-19T09:28:00+03:00
экономика
россия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
джо байден
евгений миронюк
swift
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Приход к власти в США Дональда Трампа означает частичную либерализацию санкционной политики в отношении России: новый президент может "закрывать глаза" на расчеты через систему SWIFT, а также снять некоторые действующие ограничения с финансового сектора, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом США и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. Трамп приступит к президентским обязанностям в довольно проблемных условиях. Так, доля США в мировой экономике при Байдене впервые опустилась ниже 15%, по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю 14,76%, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка и МВФ. При нем же многие страны активизировали борьбу с долларом, чтобы снизить зависимость от него в расчетах и резервах, ускорили разработки национальных цифровых валют. "В отношении России присутствует неопределенность, но мы надеемся на позитив: мирный договор, частичное снятие санкций, по крайней мере, с части финсектора и, возможно, с некоторых видов ресурсов, таких как уран и титан", - заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Вашингтон весной прошлого года запретил импорт российского алюминия, меди, никеля и урана - в отношении последнего до 2028 года предусмотрено продолжение таких поставок в отдельных случаях. Россия в ответ на санкции и сама приняла решение ограничить экспорт. Либерализации по российским санкциям ждет и доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. "Одна из ключевых тем при президентстве Трампа - вероятное смягчение некоторых санкций в отношении России или "закрытие глаз" на исполнение все еще действующих санкций – особенно в части транзакций в долларах США, в том числе через систему SWIFT", - отметила она. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии. Однако четкие прогнозы по теме санкций давать все-таки затруднительно, обращает внимание главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. "Новый курс в крупнейшей экономике мира, скорее, положителен для рынков сырья и, следовательно, для нашей экономики. Что касается санкций, то здесь решения принимаются вне экономической логики", - заметил он.
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
https://ria.ru/20250117/smi-1994186585.html
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россия
сша
вашингтон (штат)
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экономика, россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, евгений миронюк, swift, всемирный банк, мвф, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, Евгений Миронюк, SWIFT, Всемирный банк, МВФ, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Трамп может частично снять санкции против России, считают аналитики

Доцент НИУ ВШЭ Бондаренко: Трамп может частично смягчить санкции против России

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Приход к власти в США Дональда Трампа означает частичную либерализацию санкционной политики в отношении России: новый президент может "закрывать глаза" на расчеты через систему SWIFT, а также снять некоторые действующие ограничения с финансового сектора, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом США и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. Трамп приступит к президентским обязанностям в довольно проблемных условиях. Так, доля США в мировой экономике при Байдене впервые опустилась ниже 15%, по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю 14,76%, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка и МВФ. При нем же многие страны активизировали борьбу с долларом, чтобы снизить зависимость от него в расчетах и резервах, ускорили разработки национальных цифровых валют.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Идеология трампизма изменит США и весь мир
13 января, 08:00
"В отношении России присутствует неопределенность, но мы надеемся на позитив: мирный договор, частичное снятие санкций, по крайней мере, с части финсектора и, возможно, с некоторых видов ресурсов, таких как уран и титан", - заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Вашингтон весной прошлого года запретил импорт российского алюминия, меди, никеля и урана - в отношении последнего до 2028 года предусмотрено продолжение таких поставок в отдельных случаях. Россия в ответ на санкции и сама приняла решение ограничить экспорт.
Либерализации по российским санкциям ждет и доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. "Одна из ключевых тем при президентстве Трампа - вероятное смягчение некоторых санкций в отношении России или "закрытие глаз" на исполнение все еще действующих санкций – особенно в части транзакций в долларах США, в том числе через систему SWIFT", - отметила она.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
СМИ: Байден одним решением осложнил Трампу отношения с Россией
17 января, 13:38
Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.
Однако четкие прогнозы по теме санкций давать все-таки затруднительно, обращает внимание главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. "Новый курс в крупнейшей экономике мира, скорее, положителен для рынков сырья и, следовательно, для нашей экономики. Что касается санкций, то здесь решения принимаются вне экономической логики", - заметил он.
Белый дом в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В Белом доме рассказали о судьбе санкций против России
10 января, 19:07
 
ЭкономикаРоссияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДжо БайденЕвгений МиронюкSWIFTВсемирный банкМВФСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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