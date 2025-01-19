https://ria.ru/20250119/trump-1994440078.html

Трамп может частично снять санкции против России, считают аналитики

Трамп может частично снять санкции против России, считают аналитики - РИА Новости, 19.01.2025

Трамп может частично снять санкции против России, считают аналитики

Приход к власти в США Дональда Трампа означает частичную либерализацию санкционной политики в отношении России: новый президент может "закрывать глаза" на... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T09:28:00+03:00

2025-01-19T09:28:00+03:00

2025-01-19T09:28:00+03:00

экономика

россия

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

джо байден

евгений миронюк

swift

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Приход к власти в США Дональда Трампа означает частичную либерализацию санкционной политики в отношении России: новый президент может "закрывать глаза" на расчеты через систему SWIFT, а также снять некоторые действующие ограничения с финансового сектора, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом США и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. Трамп приступит к президентским обязанностям в довольно проблемных условиях. Так, доля США в мировой экономике при Байдене впервые опустилась ниже 15%, по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю 14,76%, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка и МВФ. При нем же многие страны активизировали борьбу с долларом, чтобы снизить зависимость от него в расчетах и резервах, ускорили разработки национальных цифровых валют. "В отношении России присутствует неопределенность, но мы надеемся на позитив: мирный договор, частичное снятие санкций, по крайней мере, с части финсектора и, возможно, с некоторых видов ресурсов, таких как уран и титан", - заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Вашингтон весной прошлого года запретил импорт российского алюминия, меди, никеля и урана - в отношении последнего до 2028 года предусмотрено продолжение таких поставок в отдельных случаях. Россия в ответ на санкции и сама приняла решение ограничить экспорт. Либерализации по российским санкциям ждет и доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. "Одна из ключевых тем при президентстве Трампа - вероятное смягчение некоторых санкций в отношении России или "закрытие глаз" на исполнение все еще действующих санкций – особенно в части транзакций в долларах США, в том числе через систему SWIFT", - отметила она. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии. Однако четкие прогнозы по теме санкций давать все-таки затруднительно, обращает внимание главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. "Новый курс в крупнейшей экономике мира, скорее, положителен для рынков сырья и, следовательно, для нашей экономики. Что касается санкций, то здесь решения принимаются вне экономической логики", - заметил он.

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

https://ria.ru/20250117/smi-1994186585.html

https://ria.ru/20250110/rossija-1993184301.html

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сша

вашингтон (штат)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, евгений миронюк, swift, всемирный банк, мвф, санкции в отношении россии, реакция на санкции