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"Катастрофически не хватает": на Западе забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 19.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 19.01.2025 (обновлено: 19:06 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/trevoga-1994495034.html
"Катастрофически не хватает": на Западе забили тревогу из-за Украины
"Катастрофически не хватает": на Западе забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 19.01.2025
"Катастрофически не хватает": на Западе забили тревогу из-за Украины
Жители Великобритании сталкиваются с серьезными проблемами из-за выделения помощи Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T17:31:00+03:00
2025-01-19T19:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
кир стармер
нато
вооруженные силы украины
великобритания
в мире
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Жители Великобритании сталкиваются с серьезными проблемами из-за выделения помощи Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Мы передали огромное количество нашего лучшего вооружения Украине, и военным сейчас отчаянно не хватает оружия, они находятся в состоянии кризиса", — сказал он.Эксперт добавил, что британское правительство также не может объяснить, почему в государстве не хватает газа. Дыра, образовавшаяся в бюджете государства, привела к повышению налогов и другим мерам, которые правительство обещало не проводить.В четверг, 16 января, британский премьер-министр Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, где подписал договор о столетнем партнерстве между странами. Он содержит пункт о планах сторон углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".Как уточнили в британском правительстве, в рамках этого соглашения они изучат варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Кроме того, Британия планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.МИД России в субботу счел британско-украинское соглашение ничтожным и предупредил, что будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994476322.html
https://ria.ru/20250119/ukraine-1994483417.html
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украина, россия, кир стармер, нато, вооруженные силы украины, великобритания, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Кир Стармер, НАТО, Вооруженные силы Украины, Великобритания, В мире
"Катастрофически не хватает": на Западе забили тревогу из-за Украины

Меркурис: армия и население Британии столкнулись с проблемами из-за Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУничтоженный БТР ВСУ
Уничтоженный БТР ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Жители Великобритании сталкиваются с серьезными проблемами из-за выделения помощи Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Мы передали огромное количество нашего лучшего вооружения Украине, и военным сейчас отчаянно не хватает оружия, они находятся в состоянии кризиса", — сказал он.
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Эксперт добавил, что британское правительство также не может объяснить, почему в государстве не хватает газа. Дыра, образовавшаяся в бюджете государства, привела к повышению налогов и другим мерам, которые правительство обещало не проводить.
В четверг, 16 января, британский премьер-министр Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, где подписал договор о столетнем партнерстве между странами. Он содержит пункт о планах сторон углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".
Как уточнили в британском правительстве, в рамках этого соглашения они изучат варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Кроме того, Британия планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.
МИД России в субботу счел британско-украинское соглашение ничтожным и предупредил, что будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКир СтармерНАТОВооруженные силы УкраиныВеликобританияВ мире
 
 
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