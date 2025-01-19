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В Израиле признали заслуги Трампа в прекращении огня - РИА Новости, 19.01.2025
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23:24 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/tramp-1994521819.html
В Израиле признали заслуги Трампа в прекращении огня
В Израиле признали заслуги Трампа в прекращении огня - РИА Новости, 19.01.2025
В Израиле признали заслуги Трампа в прекращении огня
Избранный президент США Дональд Трамп оказал влияние на заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, при этом он не... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T23:24:00+03:00
2025-01-19T23:24:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп оказал влияние на заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, при этом он не принуждал израильских властей к нему, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар в интервью телеканалу CNN. "Нет сомнений, что усилия Америки и президента Трампа, который сразу после выборов выступил с мощным посланием... внесли большой вклад... Все вместе - активное участие Америки, активное участие президента Трампа оказали большое влияние и помогло в последние недели", - заявил Саар. При этом он указал, что ни Трамп, ни действующая администрация США Джо Байдена не принуждают Израиль делать что-то против их воли. "Мы работаем совместно, чтобы достичь цели, которая была очень важна для нас, и президент Трамп очень помог в достижении этой цели", - добавил глава израильского МИД. Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых оно освободит. Государственная информационная служба Египта сообщила, что Израиль освободит в воскресенье 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html
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в мире, израиль, мид израиля‎, сша, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, МИД Израиля‎, США, Дональд Трамп, ХАМАС
В Израиле признали заслуги Трампа в прекращении огня

МИД Израиля: Трамп оказал влияние на прекращение огня с ХАМАС

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп оказал влияние на заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, при этом он не принуждал израильских властей к нему, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар в интервью телеканалу CNN.
"Нет сомнений, что усилия Америки и президента Трампа, который сразу после выборов выступил с мощным посланием... внесли большой вклад... Все вместе - активное участие Америки, активное участие президента Трампа оказали большое влияние и помогло в последние недели", - заявил Саар.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Трамп принудил Нетаньяху к капитуляции
16 января, 08:00
При этом он указал, что ни Трамп, ни действующая администрация США Джо Байдена не принуждают Израиль делать что-то против их воли.
"Мы работаем совместно, чтобы достичь цели, которая была очень важна для нас, и президент Трамп очень помог в достижении этой цели", - добавил глава израильского МИД.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых оно освободит.
Государственная информационная служба Египта сообщила, что Израиль освободит в воскресенье 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Эксперт назвал политику Байдена на Ближнем Востоке катастрофой
Вчера, 10:19
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе при провале сделки с ХАМАС
18 января, 21:48
 
В миреИзраильМИД Израиля‎СШАДональд ТрампХАМАС
 
 
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