https://ria.ru/20250119/tramp-1994502241.html

Опрос показал, насколько велики надежды граждан США на новый срок Трампа

Опрос показал, насколько велики надежды граждан США на новый срок Трампа - РИА Новости, 19.01.2025

Опрос показал, насколько велики надежды граждан США на новый срок Трампа

Большинство американцев (60%) с оптимизмом смотрят на новый срок избранного президента США Дональда Трампа, при том, что в начале его первого прихода в Белый... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T18:44:00+03:00

2025-01-19T18:44:00+03:00

2025-01-19T18:44:00+03:00

в мире

сша

гренландия

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155494/02/1554940214_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_53fd08c61b037c34bcfa228fc462bf84.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Большинство американцев (60%) с оптимизмом смотрят на новый срок избранного президента США Дональда Трампа, при том, что в начале его первого прихода в Белый дом в 2017 году аналогичный показатель составлял 56%, следует из опроса телеканала CBS News и компании YouGov. Согласно опросу, 60% респондентов оптимистично смотрят на следующие четыре года правления Трампа. Отмечается, что в 2017 году аналогичный показатель составил 56%. При этом такую точку зрения поддержало большинство представителей молодого поколения в возрасте от 18 до 27 лет. Наименее оптимистично на новый срок Трампа смотрят американцы от 65 лет. Отмечается, что в начале президентского срока Джо Байдена процент оптимистично настроенных американцев составлял 58%. Отмечается, что таким результатам способствуют ожидания американцев относительно улучшения состояния экономики в 2025 году, а также широко распространенная среди его избирателей вера в то, что Трамп снизит цены на продукты питания, улучшит их финансовое положение и принесет больше мира и стабильности во всем мире. Опрос также затронул отношение американцев к внешнеполитическому курсу избранного президента. Так большинство избирателей Трампа (68%) одобрили покупку Гренландии, однако подавляющая часть всех респондентов (61%) высказалась против такой идеи. Опрос проводился с 15 по 17 января среди 2174 американцев. Статистическая погрешность составила 2,5 процентных пункта.

https://ria.ru/20250114/grenlandiya-1993679760.html

https://ria.ru/20241227/mir-1991676347.html

сша

гренландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, гренландия, дональд трамп, джо байден