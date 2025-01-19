Опрос показал, насколько велики надежды граждан США на новый срок Трампа
CBS News: большинство американцев с оптимизмом смотрят на новый срок Трампа
© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Большинство американцев (60%) с оптимизмом смотрят на новый срок избранного президента США Дональда Трампа, при том, что в начале его первого прихода в Белый дом в 2017 году аналогичный показатель составлял 56%, следует из опроса телеканала CBS News и компании YouGov.
Согласно опросу, 60% респондентов оптимистично смотрят на следующие четыре года правления Трампа. Отмечается, что в 2017 году аналогичный показатель составил 56%. При этом такую точку зрения поддержало большинство представителей молодого поколения в возрасте от 18 до 27 лет. Наименее оптимистично на новый срок Трампа смотрят американцы от 65 лет.
Отмечается, что в начале президентского срока Джо Байдена процент оптимистично настроенных американцев составлял 58%.
Отмечается, что таким результатам способствуют ожидания американцев относительно улучшения состояния экономики в 2025 году, а также широко распространенная среди его избирателей вера в то, что Трамп снизит цены на продукты питания, улучшит их финансовое положение и принесет больше мира и стабильности во всем мире.
Опрос также затронул отношение американцев к внешнеполитическому курсу избранного президента. Так большинство избирателей Трампа (68%) одобрили покупку Гренландии, однако подавляющая часть всех респондентов (61%) высказалась против такой идеи.
Опрос проводился с 15 по 17 января среди 2174 американцев. Статистическая погрешность составила 2,5 процентных пункта.
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