Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, насколько велики надежды граждан США на новый срок Трампа - РИА Новости, 19.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/tramp-1994502241.html
Опрос показал, насколько велики надежды граждан США на новый срок Трампа
Опрос показал, насколько велики надежды граждан США на новый срок Трампа - РИА Новости, 19.01.2025
Опрос показал, насколько велики надежды граждан США на новый срок Трампа
Большинство американцев (60%) с оптимизмом смотрят на новый срок избранного президента США Дональда Трампа, при том, что в начале его первого прихода в Белый... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T18:44:00+03:00
2025-01-19T18:44:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155494/02/1554940214_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_53fd08c61b037c34bcfa228fc462bf84.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Большинство американцев (60%) с оптимизмом смотрят на новый срок избранного президента США Дональда Трампа, при том, что в начале его первого прихода в Белый дом в 2017 году аналогичный показатель составлял 56%, следует из опроса телеканала CBS News и компании YouGov. Согласно опросу, 60% респондентов оптимистично смотрят на следующие четыре года правления Трампа. Отмечается, что в 2017 году аналогичный показатель составил 56%. При этом такую точку зрения поддержало большинство представителей молодого поколения в возрасте от 18 до 27 лет. Наименее оптимистично на новый срок Трампа смотрят американцы от 65 лет. Отмечается, что в начале президентского срока Джо Байдена процент оптимистично настроенных американцев составлял 58%. Отмечается, что таким результатам способствуют ожидания американцев относительно улучшения состояния экономики в 2025 году, а также широко распространенная среди его избирателей вера в то, что Трамп снизит цены на продукты питания, улучшит их финансовое положение и принесет больше мира и стабильности во всем мире. Опрос также затронул отношение американцев к внешнеполитическому курсу избранного президента. Так большинство избирателей Трампа (68%) одобрили покупку Гренландии, однако подавляющая часть всех респондентов (61%) высказалась против такой идеи. Опрос проводился с 15 по 17 января среди 2174 американцев. Статистическая погрешность составила 2,5 процентных пункта.
https://ria.ru/20250114/grenlandiya-1993679760.html
https://ria.ru/20241227/mir-1991676347.html
сша
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155494/02/1554940214_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_671a2db46579d3872f47713e8239e82a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Гренландия, Дональд Трамп, Джо Байден
Опрос показал, насколько велики надежды граждан США на новый срок Трампа

CBS News: большинство американцев с оптимизмом смотрят на новый срок Трампа

© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Большинство американцев (60%) с оптимизмом смотрят на новый срок избранного президента США Дональда Трампа, при том, что в начале его первого прихода в Белый дом в 2017 году аналогичный показатель составлял 56%, следует из опроса телеканала CBS News и компании YouGov.
Согласно опросу, 60% респондентов оптимистично смотрят на следующие четыре года правления Трампа. Отмечается, что в 2017 году аналогичный показатель составил 56%. При этом такую точку зрения поддержало большинство представителей молодого поколения в возрасте от 18 до 27 лет. Наименее оптимистично на новый срок Трампа смотрят американцы от 65 лет.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
РИА Новости опросили жителей Гренландии о присоединении острова к США
14 января, 15:32
Отмечается, что в начале президентского срока Джо Байдена процент оптимистично настроенных американцев составлял 58%.
Отмечается, что таким результатам способствуют ожидания американцев относительно улучшения состояния экономики в 2025 году, а также широко распространенная среди его избирателей вера в то, что Трамп снизит цены на продукты питания, улучшит их финансовое положение и принесет больше мира и стабильности во всем мире.
Опрос также затронул отношение американцев к внешнеполитическому курсу избранного президента. Так большинство избирателей Трампа (68%) одобрили покупку Гренландии, однако подавляющая часть всех респондентов (61%) высказалась против такой идеи.
Опрос проводился с 15 по 17 января среди 2174 американцев. Статистическая погрешность составила 2,5 процентных пункта.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Почти 50% украинцев верят в наступление мира при Трампе, показал опрос
27 декабря 2024, 14:16
 
В миреСШАГренландияДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала