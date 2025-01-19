https://ria.ru/20250119/tramp-1994459347.html

Модные дома не хотят сотрудничать с супругой Трампа, сообщили СМИ

Модные дома не хотят сотрудничать с супругой Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2025

Модные дома не хотят сотрудничать с супругой Трампа, сообщили СМИ

Модные дома не желают сотрудничать с супругой избранного президента США Дональда Трампа Меланьей, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:26:00+03:00

2025-01-19T12:26:00+03:00

2025-01-19T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Модные дома не желают сотрудничать с супругой избранного президента США Дональда Трампа Меланьей, сообщает газета Daily Mail. "С момента прихода (Меланьи Трамп – ред.) к политической власти, по крайне мере, в мире моды ее сторонятся… В последние годы практически вся индустрия отказывалась сотрудничать с бывшей и будущей первой леди", - пишет издание. Стилист супруги Трампа Эрве Пьер признался, что однажды его даже отказались обслуживать в одном из бутиков некоего американского дизайнера, чье имя он отказался называть. Отмечается, что журнал Vogue во время первого срока Меланьи в качестве первой леди США так и не поместил ее на обложку, хотя этой чести обычно удостаиваются все супруги американских лидеров. "Неужели неприятие (главного редактора Анны – ред.) Винтур имеет столь решающее значение? Разумеется, мало кто из дизайнеров, которые все желают остаться в хороших отношениях с самым влиятельным человеком в мире моды, признается, что работал с Меланьей", - отмечает газета. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250107/tramp-1992768514.html

https://ria.ru/20241028/melaniya-1980426318.html

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в мире, сша, меланья трамп, дональд трамп, джо байден