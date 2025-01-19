Модные дома не хотят сотрудничать с супругой Трампа, сообщили СМИ
Daily Mail: модные дома не хотят сотрудничать с супругой Трампа Меланьей
© AP Photo / Evan VucciПервая леди Меланья Трамп в Розовом саду Белого дома
© AP Photo / Evan Vucci
Первая леди Меланья Трамп в Розовом саду Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Модные дома не желают сотрудничать с супругой избранного президента США Дональда Трампа Меланьей, сообщает газета Daily Mail.
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"С момента прихода (Меланьи Трамп – ред.) к политической власти, по крайне мере, в мире моды ее сторонятся… В последние годы практически вся индустрия отказывалась сотрудничать с бывшей и будущей первой леди", - пишет издание.
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Стилист супруги Трампа Эрве Пьер признался, что однажды его даже отказались обслуживать в одном из бутиков некоего американского дизайнера, чье имя он отказался называть.
Отмечается, что журнал Vogue во время первого срока Меланьи в качестве первой леди США так и не поместил ее на обложку, хотя этой чести обычно удостаиваются все супруги американских лидеров.
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"Неужели неприятие (главного редактора Анны – ред.) Винтур имеет столь решающее значение? Разумеется, мало кто из дизайнеров, которые все желают остаться в хороших отношениях с самым влиятельным человеком в мире моды, признается, что работал с Меланьей", - отмечает газета.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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