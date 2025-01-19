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Трамп может отложить встречу с британским премьером, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
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04:51 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/tramp-1994426407.html
Трамп может отложить встречу с британским премьером, пишут СМИ
Трамп может отложить встречу с британским премьером, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
Трамп может отложить встречу с британским премьером, пишут СМИ
Избранный президент США Дональд Трамп может отсрочить встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером после своей инаугурации, пишет газета Daily... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T04:51:00+03:00
2025-01-19T04:51:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может отсрочить встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером после своей инаугурации, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники. В начале января газета Times со ссылкой на источники сообщала, что Стармер может отправиться в Вашингтон в течение нескольких недель после инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января. По данным Daily Mail, основные советники Трампа теперь спорят, нужно ли поставить Стармера "в конце очереди " мировых лидеров, которые приглашены в Вашингтоне после инаугурации Трампа. Британскому премьеру придется "смиренно переносить оскорбления", если он хочет добиться скорого визита в Белый дом, отметил в беседе с изданием неназванный соратник Трампа. "Члены команды Дональда Трампа в Белом доме поддерживают Найджела Фаража (главу британской популистской партии Reform UK - ред.) на (возможных досрочных - ред.) выборах премьер-министра в отместку за поддержку кампании лейбористов в пользу Камалы Харрис", - утверждает Daily Mail. Неназванный источник издания добавил, что Трамп планирует поездку в Великобританию, однако он хочет попросить об организации официального визита королевскую семью напрямую. Издание отмечает, что администрация Трампа может унизить Стармера тем, что не примет кандидатуру нового посла Великобритании в США Питера Мандельсона. Как добавили Daily Mail неназванные источники, связанные с британским правительством, продуктивные переговоры с администрацией избранного президента США о предстоящем визите Стармера в Вашингтон "идут полным ходом". Неназванный помощник Трампа добавил газете, что "были разговоры" о желании британского премьер-министра посетить США в следующем месяце. "У президента Трампа прекрасные связи в Великобритании, и он знает, что может двигаться недипломатическими и нетрадиционными путями, и это его вполне устраивает. Ему не нужен Стармер, и он его не волнует", - отметил изданию неназванный соратник Трампа. Британские СМИ неоднократно подмечали поводы для разногласий между британским правительством лейбористов и сторонниками победителя президентских выборов в США. Ранее лагерь Трампа подверг критике главу аппарата Стармера Моргана Максуини, когда выяснилось, что он посещал съезд американской Демократической партии во время предвыборной кампании в США. Помимо этого, некоторые члены британского правительства известны тем, что ранее резко высказывались в отношении Трампа, а его сторонник американский миллиардер Илон Маск открыто осуждал британские власти. Сама Фараж в прошлом октябре обвинил находящихся у власти в Британии лейбористов во вмешательстве в американские выборы.
https://ria.ru/20241028/tramp-1980422131.html
https://ria.ru/20241222/tramp-1990660832.html
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в мире, сша, великобритания, вашингтон (штат), дональд трамп, кир стармер, камала харрис
В мире, США, Великобритания, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Кир Стармер, Камала Харрис
Трамп может отложить встречу с британским премьером, пишут СМИ

Daily Mail: Трамп может отсрочить встречу с премьером Великобритании Стармером

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может отсрочить встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером после своей инаугурации, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.
В начале января газета Times со ссылкой на источники сообщала, что Стармер может отправиться в Вашингтон в течение нескольких недель после инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января. По данным Daily Mail, основные советники Трампа теперь спорят, нужно ли поставить Стармера "в конце очереди " мировых лидеров, которые приглашены в Вашингтоне после инаугурации Трампа. Британскому премьеру придется "смиренно переносить оскорбления", если он хочет добиться скорого визита в Белый дом, отметил в беседе с изданием неназванный соратник Трампа.
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"Члены команды Дональда Трампа в Белом доме поддерживают Найджела Фаража (главу британской популистской партии Reform UK - ред.) на (возможных досрочных - ред.) выборах премьер-министра в отместку за поддержку кампании лейбористов в пользу Камалы Харрис", - утверждает Daily Mail.
Неназванный источник издания добавил, что Трамп планирует поездку в Великобританию, однако он хочет попросить об организации официального визита королевскую семью напрямую. Издание отмечает, что администрация Трампа может унизить Стармера тем, что не примет кандидатуру нового посла Великобритании в США Питера Мандельсона.
Как добавили Daily Mail неназванные источники, связанные с британским правительством, продуктивные переговоры с администрацией избранного президента США о предстоящем визите Стармера в Вашингтон "идут полным ходом". Неназванный помощник Трампа добавил газете, что "были разговоры" о желании британского премьер-министра посетить США в следующем месяце.
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"У президента Трампа прекрасные связи в Великобритании, и он знает, что может двигаться недипломатическими и нетрадиционными путями, и это его вполне устраивает. Ему не нужен Стармер, и он его не волнует", - отметил изданию неназванный соратник Трампа.
Британские СМИ неоднократно подмечали поводы для разногласий между британским правительством лейбористов и сторонниками победителя президентских выборов в США. Ранее лагерь Трампа подверг критике главу аппарата Стармера Моргана Максуини, когда выяснилось, что он посещал съезд американской Демократической партии во время предвыборной кампании в США. Помимо этого, некоторые члены британского правительства известны тем, что ранее резко высказывались в отношении Трампа, а его сторонник американский миллиардер Илон Маск открыто осуждал британские власти.
Сама Фараж в прошлом октябре обвинил находящихся у власти в Британии лейбористов во вмешательстве в американские выборы.
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