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Сайт TikTok в США работает - РИА Новости, 19.01.2025
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20:13 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/tiktok-1994512684.html
Сайт TikTok в США работает
Сайт TikTok в США работает - РИА Новости, 19.01.2025
Сайт TikTok в США работает
Сайт китайской соцсети TikTok в США работает, но приложение после призыва избранного президента Дональда Трампа не допустить продолжения блокировки так и не... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T20:13:00+03:00
2025-01-19T20:13:00+03:00
в мире
технологии
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дональд трамп
tiktok
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Сайт китайской соцсети TikTok в США работает, но приложение после призыва избранного президента Дональда Трампа не допустить продолжения блокировки так и не появилось в AppStore, передает корреспондент РИА Новости. Сайт TikTok.com открывается, но при переходе по ссылке для загрузки приложения магазин Apple указывает, что оно недоступно в регионе США. Трамп ранее заявил, что в понедельник после своей инаугурации издаст указ о паузе в исполнении закона о запрете TikTok, чтобы прийти к соглашению с соцсетью, которое может включать продажу 50% компании новому владельцу. А также освободит от ответственности компании, которые помогут соцсети работать до выпуска документа. Ранее пользователи соцсети TikTok в США стали получать уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу в стране 19 января. В соцсети X пользователи стали публиковать скриншоты с уведомлением из приложения TikTok. В тексте уведомления говорится, что соцсеть прекратит работу 19 января на фоне запрета деятельности в США. В прошлую пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. При этом Дональд Трамп вступает в должность президента 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
https://ria.ru/20250119/tiktok-1994498620.html
https://ria.ru/20250119/tiktok-1994495703.html
https://ria.ru/20250117/tiktok-1994295558.html
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, tiktok, санкции в отношении россии
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, TikTok, Санкции в отношении России
Сайт TikTok в США работает

Сайт TikTok в США работает, но приложение так и не появилось в AppStore

© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Сайт китайской соцсети TikTok в США работает, но приложение после призыва избранного президента Дональда Трампа не допустить продолжения блокировки так и не появилось в AppStore, передает корреспондент РИА Новости.
Сайт TikTok.com открывается, но при переходе по ссылке для загрузки приложения магазин Apple указывает, что оно недоступно в регионе США.
Сообщение о том, что TikTok недоступен отображается в приложении на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Договоренность с TikTok в США может заключаться в продаже 50% соцсети
Вчера, 18:10
Трамп ранее заявил, что в понедельник после своей инаугурации издаст указ о паузе в исполнении закона о запрете TikTok, чтобы прийти к соглашению с соцсетью, которое может включать продажу 50% компании новому владельцу. А также освободит от ответственности компании, которые помогут соцсети работать до выпуска документа.
Ранее пользователи соцсети TikTok в США стали получать уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу в стране 19 января. В соцсети X пользователи стали публиковать скриншоты с уведомлением из приложения TikTok. В тексте уведомления говорится, что соцсеть прекратит работу 19 января на фоне запрета деятельности в США.
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Советник Трампа рассказал о работе над сделкой по сохранению TikTok в США
Вчера, 17:43
В прошлую пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. При этом Дональд Трамп вступает в должность президента 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Гендиректор TikTok поблагодарил Трампа за намерение сотрудничать с соцсетью
17 января, 21:01
 
В миреТехнологииСШАДональд ТрампTikTokСанкции в отношении России
 
 
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