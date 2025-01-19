https://ria.ru/20250119/tiktok-1994498620.html

Договоренность с TikTok в США может заключаться в продаже 50% соцсети

Договоренность с TikTok в США может заключаться в продаже 50% соцсети - РИА Новости, 19.01.2025

Договоренность с TikTok в США может заключаться в продаже 50% соцсети

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник издаст указ о паузе в исполнении закона о запрете TikTok, чтобы прийти к соглашению с соцсетью,... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T18:10:00+03:00

2025-01-19T18:10:00+03:00

2025-01-19T18:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник издаст указ о паузе в исполнении закона о запрете TikTok, чтобы прийти к соглашению с соцсетью, которое может включать продажу 50% компании новому владельцу."Я прошу компании не допустить продолжение отключения TikTok. Я выпущу исполнительный указ в понедельник, чтобы продлить период времени до вступления в силу закона о запрете, чтобы мы смогли договориться о защите национальной безопасности", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.По его словам, приказ также будет освобождать от ответственности компании, которые помогут TikTok работать до выпуска документа.Как отметил Трамп, он бы хотел видеть владение компанией из США 50% соцсети в качестве совместного предприятия. "Мое изначальное убеждение - совместное предприятие нынешнего владельца и/или новых владельцев, чтобы у США было 50%", - добавил Трамп.Ранее пользователи соцсети TikTok в США стали получать уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу в стране 19 января. В соцсети X пользователи стали публиковать скриншоты с уведомлением из приложения TikTok. В тексте уведомления говорится, что соцсеть прекратит работу 19 января на фоне запрета деятельности в США.В прошлую пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. При этом Дональд Трамп вступает в должность президента 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20250119/tiktok-1994495703.html

https://ria.ru/20250119/tiktok-1994462809.html

https://ria.ru/20250119/tiktok-1994462809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, сша, tiktok, в мире, происшествия